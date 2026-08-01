Từ 15/8, học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT có thể học trước tín chỉ đại học

HHTO - Từ ngày 15/8/2026, một nhóm học sinh THPT sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình đại học sớm hơn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, học sinh thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp THPT và đáp ứng điều kiện về học lực được phép đăng ký học tích lũy tín chỉ đại học.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học. Thông tư được ký ngày 7/7/2026 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Một trong những điểm mới đáng chú ý của quy chế là cho phép một số học sinh THPT được học trước các học phần ở bậc đại học, tạo điều kiện để những học sinh có năng lực nổi trội tiếp cận sớm với môi trường giáo dục đại học.

Theo khoản 4 Điều 9 của Quy chế, học sinh THPT thuộc đối tượng được miễn thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT và có kết quả học tập xếp loại tốt trong cả năm học lớp 10 và lớp 11 được phép đăng ký học tích lũy tín chỉ giáo dục đại học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Nói một cách dễ hiểu, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, học sinh có thể tham gia học một số môn học của chương trình đại học ngay từ khi còn học THPT. Những học phần này sẽ được trường đại học quản lý theo quy định.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa mọi học sinh được miễn thi tốt nghiệp đều tự động được học trước chương trình đại học. Bên cạnh điều kiện thuộc diện miễn thi, học sinh còn phải có kết quả học tập đạt loại tốt trong hai năm học lớp 10 và lớp 11. Đồng thời, việc tổ chức các học phần, số lượng tín chỉ được học cũng như cách quản lý kết quả sẽ do từng cơ sở giáo dục đại học quy định.

Đáng chú ý, việc học trước tín chỉ cũng không có nghĩa học sinh chắc chắn được rút ngắn thời gian học đại học. Sau khi trúng tuyển và nhập học, việc công nhận các tín chỉ đã tích lũy sẽ được thực hiện theo quy định của trường đại học và chương trình đào tạo mà sinh viên theo học.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm tạo điều kiện cho học sinh có năng lực học tập tốt được tiếp cận sớm với môi trường đại học, đồng thời tăng tính linh hoạt trong đào tạo và phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với học sinh đang hướng tới các kỳ thi Olympic quốc gia, quốc tế hoặc thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp THPT, đây được xem là một cơ hội đáng chú ý. Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về học lực và được trường đại học triển khai chương trình phù hợp, các em có thể làm quen với phương pháp học đại học ngay từ khi còn học phổ thông, thay vì chờ đến sau khi trúng tuyển như trước đây.