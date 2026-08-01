Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026: Thí sinh cần lưu ý gì để đảm bảo quyền lợi dự thi?

HHTO - Chỉ còn ít giờ trước khi Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 chính thức diễn ra tại Hà Nội, BTC AIMO Việt Nam đưa ra những lưu ý quan trọng dành cho thí sinh và phụ huynh. Từ việc chuẩn bị giấy tờ, dụng cụ làm bài đến những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi đều cần được kiểm tra kỹ để tránh những sự cố đáng tiếc trong ngày thi.

Sáng 2/8, các thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước sẽ bước vào Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026. Kỳ thi được tổ chức tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội). Theo Ban Tổ chức, thời gian làm bài bắt đầu từ 10h30 đến 12h30, kéo dài 120 phút. Thí sinh cần có mặt tại điểm thi trước ít nhất 45 phút để hoàn tất các thủ tục, kiểm tra thông tin và ổn định phòng thi. Các phòng thi được bố trí tại tòa S và tòa N. Ban Tổ chức sẽ cập nhật số báo danh, phòng thi và sơ đồ di chuyển trước ngày thi, vì vậy thí sinh nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi đến địa điểm dự thi.

Đề thi gồm 30 câu, tổng điểm tối đa 150

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đề thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 gồm 30 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút với tổng điểm 150.

Sơ đồ khu vực dự thi.

Cấu trúc đề thi được chia thành 3 phần. Phần A gồm 12 câu, mỗi câu 3 điểm, tổng cộng 36 điểm. Phần B gồm 10 câu, mỗi câu 5 điểm, đạt tối đa 50 điểm. Phần C gồm 8 câu, mỗi câu 8 điểm, chiếm 64 điểm.

Với cấu trúc này, thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý, tránh dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi khó.

Kiểm tra kỹ giấy tờ và dụng cụ trước khi rời nhà

Ban Tổ chức khuyến cáo phụ huynh nên cùng con rà soát đầy đủ các giấy tờ cần thiết trước khi đến điểm thi.

Theo đó, mỗi thí sinh cần mang theo Phiếu dự thi có dấu đỏ của Ban Tổ chức (được phát kèm áo dự thi), Căn cước công dân hoặc Giấy khai sinh để đối chiếu thông tin khi cần.

Bên cạnh đó, thí sinh nên chuẩn bị đầy đủ bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ và mang theo nước uống cá nhân để đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian làm bài.

Một trong những lưu ý quan trọng nhất là thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính điện tử hoặc bất kỳ tài liệu tham khảo nào.

BTC khuyến cáo thí sinh nên kiểm tra kỹ balo trước khi vào khu vực thi để tránh vi phạm quy chế, ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

Chủ động đến sớm để tránh ùn tắc giao thông

Do số lượng thí sinh và phụ huynh tập trung khá đông trong cùng khung giờ, Ban Tổ chức khuyến nghị các gia đình nên chủ động xuất phát sớm, tránh tình trạng ùn tắc giao thông quanh khu vực điểm thi.

Trong trường hợp phát sinh sự cố liên quan đến giấy tờ, phòng thi hoặc các thủ tục khác, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam sẽ bố trí bàn hỗ trợ ngay tại điểm thi để hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Lễ trao giải diễn ra ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Sau kỳ thi, Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ban Tổ chức cũng lưu ý phụ huynh và thí sinh thường xuyên theo dõi website và fanpage AIMO Việt Nam để cập nhật các thông báo mới nhất về lịch trình, phòng thi cũng như lễ trao giải.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 quy tụ các thí sinh đạt từ Huy chương Đồng trở lên tại vòng chung kết quốc gia. Đây không chỉ là cơ hội để các thí sinh chinh phục những bài toán mang tính tư duy cao mà còn là dịp giao lưu với học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban Tổ chức gửi lời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.