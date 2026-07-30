Khi nào Bộ GD&ĐT bắt đầu quy trình lọc ảo tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

HHTO - Sau khi kết thúc thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu quy trình lọc ảo trên Hệ thống tuyển sinh chung từ ngày 4/8. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định kết quả trúng tuyển của hàng trăm nghìn thí sinh, đồng thời cũng là thời điểm các thí sinh không thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT, quy trình xử lý nguyện vọng và lọc ảo trên Hệ thống tuyển sinh chung sẽ diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 9/8/2026. Mục tiêu của quá trình này là loại bỏ tình trạng một thí sinh đồng thời trúng tuyển vào nhiều trường hoặc nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, qua đó bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất mà mình đủ điều kiện.

Ngày 4/8 bắt đầu chạy lọc ảo trên toàn quốc

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trong hai ngày 29-30/7, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, rà soát thông tin tuyển sinh và chuẩn bị cho quá trình xét tuyển.

Đến 7h ngày 4/8, Bộ GD&ĐT chính thức mở quy trình xét tuyển và lọc ảo trên Hệ thống tuyển sinh chung. Các trường sẽ liên tục cập nhật dữ liệu, điều chỉnh danh sách dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần hệ thống xử lý để giảm số lượng thí sinh trúng tuyển "ảo".

Lịch lọc ảo tuyển sinh Đại học 2026. (Ảnh được tạo bởi AI)

Trong đợt xét tuyển năm nay, hệ thống sẽ thực hiện 6 lần lọc ảo. Kết quả của lần lọc đầu tiên sẽ được trả vào ngày 5/8. Sang ngày 6/8, hệ thống tiếp tục trả kết quả của lần lọc thứ hai và thứ ba. Đến ngày 7/8, các trường nhận kết quả của lần lọc thứ tư và thứ năm. Cuối cùng, vào 13h30 ngày 9/8, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn tất lần lọc ảo thứ sáu, khép lại toàn bộ quy trình xét tuyển trên hệ thống.

Sau khi kết thúc quá trình này, các trường sẽ chốt danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức. Theo kế hoạch, trước 17h ngày 13/8, tất cả các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Thí sinh cần lưu ý gì trong thời gian lọc ảo?

Từ thời điểm Bộ GD&ĐT bắt đầu lọc ảo đến khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh không thể bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi thứ tự nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh chung.

Toàn bộ dữ liệu đã được chốt sẽ được sử dụng để xử lý nguyện vọng. Vì vậy, kết quả trúng tuyển sẽ phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên mà thí sinh đã sắp xếp trước đó và việc có đáp ứng điều kiện xét tuyển của từng trường hay không.

Một điểm quan trọng mà thí sinh cần hiểu là dù đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều phương thức hoặc nhiều trường khác nhau, sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo, hệ thống chỉ ghi nhận một nguyện vọng duy nhất có thứ tự ưu tiên cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Trong thời gian chờ kết quả, thí sinh nên thường xuyên theo dõi thông báo từ Bộ GD&ĐT và các trường đại học để cập nhật điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển cũng như thời gian xác nhận nhập học.

Theo quy định hiện hành, sau khi các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8, thí sinh trúng tuyển sẽ phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trong thời hạn quy định. Nếu không xác nhận đúng thời gian, thí sinh có thể bị hủy kết quả trúng tuyển.