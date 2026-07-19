ATVNCG 2026: Chi tiết "bám sát đề bài" giúp 3 Anh Tài Nhà Làm Mạnh giành Top 1

HHTO - Tiết mục Nhong nhong nhong tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 giúp Nhà Làm Mạnh an toàn ở bảng Bạch Mã. Ngoài âm nhạc, một chi tiết dàn dựng của nhóm đang được khán giả liên hệ thú vị với thông điệp mùa giải năm nay.

Sau khi tập 3 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG 2026) lên sóng, tiết mục Nhong nhong nhong của Nhà Làm Mạnh (gồm Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu) nhận được lượng thảo luận lớn trên các mạng xã hội. Bên cạnh chủ đề gia đình hay sự phối hợp giữa các thế hệ, một chi tiết biểu diễn ở cuối bài đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Cụ thể, trong phân đoạn cao trào, Thái Lê Minh Hiếu đã cõng Huỳnh Lập trên lưng để di chuyển trên sân khấu. Hình ảnh này nhanh chóng được nhiều người xem liên hệ với thông điệp hình ảnh xuyên suốt của mùa giải năm nay là "Người đàn ông trên lưng ngựa" - concept gắn liền với hai bảng đấu Bạch Mã và Hắc Mã.

Nhiều khán giả bình luận: "Đang cảm động luôn đó".

Sự trùng hợp trở nên thú vị hơn khi khán giả nhận ra Thái Lê Minh Hiếu sinh năm 2002, chính là năm Nhâm Ngọ. Việc nam diễn viên Huỳnh Lập ngồi trên lưng "Anh Tài tuổi Ngựa" này được người xem nhận xét là một cách thể hiện trực quan cho chủ đề chương trình, thay vì chỉ truyền tải qua lời dẫn hay các khẩu hiệu quen thuộc.

Bên cạnh phát hiện thú vị từ người xem, yếu tố cốt lõi giúp tiết mục giành điểm số dẫn đầu bảng Bạch Mã vẫn là chiều sâu cảm xúc. Sức nặng của màn trình diễn đến từ chính những trải nghiệm và nỗ lực của các thành viên. Nếu nam rapper Thái VG đưa góc khuất trong vai trò một người cha 3 con vào phần rap tiếng Việt, thì "Út" Hiếu cũng đã dành nhiều giờ liên tục trong phòng thu để xử lý trọn vẹn phần giọng ca chính.

Sức lan tỏa của tác phẩm không chỉ dừng lại ở khán giả đại chúng. Sau buổi phát sóng, nhiều Anh Tài mùa 2026 cũng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. "Út" Phùng Minh Cương viết rằng với một người phải xa gia đình từ năm 10 tuổi như anh, Nhong nhong nhong là một món quà quý giá. Nam ca sĩ nhớ lại những đêm khóc vì nhớ nhà và những lời cầu nguyện bình an cho bố mẹ phương xa mỗi sớm mai.

Trong khi đó, Mew Amazing chia sẻ ngắn gọn: "Làm Mạnh đúng là làm mạnh. Tôi đã khóc như một đứa lên 5. Tôi nhớ ba nhớ mẹ". MC Trần Ngọc - người được khán giả gọi vui là "Anh Tài thứ 35" của chương trình - cũng để lại bình luận tán đồng: "On top xứng đáng anh ơi".