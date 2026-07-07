ATVNCG 2026: Jun Phạm trấn an fan, Duy Khánh lên tiếng sau ồn ào của BĐTX

HHTO - Sau những tranh luận quanh Biệt Đội Tái Xuất tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Jun Phạm liên tục nhắn người hâm mộ "đừng buồn", Neko Lê giải thích các tình huống gây hiểu lầm, còn Duy Khánh lên tiếng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sau hai tập phát sóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Biệt Đội Tái Xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Tranh cãi chủ yếu xoay quanh kết quả vòng Công diễn Hội ngộ, bảng xếp hạng Hỏa lực và lợi thế của các Anh Tài từng tham gia mùa 2024. Giữa nhiều ý kiến trái chiều, các thành viên của nhóm lần lượt có những chia sẻ trên mạng xã hội.

Ảnh: YeaH1.

Trên trang cá nhân, Jun Phạm ví sân khấu như "một thế giới mộng ảo", nơi những ý tưởng được hiện thực hóa bằng sự sáng tạo của nghệ sĩ và ê-kíp. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến các Anh Tài, đội ngũ sản xuất và khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Anh cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ tiếp tục giữ tinh thần đoàn kết, bảo vệ điều mình yêu thích nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho người khác.

Jun Phạm chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Trên kênh broadcast, Jun Phạm tiếp tục nhắn nhủ người hâm mộ: "Khói lửa gì không biết nhưng cả nhà đừng buồn nhé. Ai cũng có lý do của họ cả. Quan trọng là mình biết mình đang làm gì và mình đang tận hưởng điều gì". Nam ca sĩ cho biết điều mình lo nhất là người hâm mộ suy nghĩ quá nhiều nên muốn lên tiếng để mọi người yên tâm, đồng thời khẳng định: "Anh không sao nha!".

Jun Phạm nhắn nhủ cả nhà Carrot đừng buồn.

Neko Lê cũng lên tiếng về hai tình huống gây tranh luận trên mạng xã hội. Anh cho biết câu nói "đơn giản mà" sau phần trình diễn chỉ nhắc đến bộ trang phục của Mew Amazing, không phải thái độ sau chiến thắng. Với đoạn hội thoại liên quan đến quà tặng, Neko Lê cho biết đây chỉ là cách nói đùa quen thuộc giữa các thành viên từ mùa 2024, không mang ý thiếu tôn trọng đồng đội.

Neko Lê chia sẻ "không muốn liên lụy" Mew Amazing trong broadcast.

Trong khi đó, chia sẻ của Duy Khánh về cảm giác "lạc lõng" khi trở lại mùa 2026 tiếp tục tạo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng với vai trò là thành viên của Biệt Đội Tái Xuất, anh được kỳ vọng sẽ chủ động kết nối các Anh Tài mới. Sau đó, Duy Khánh chia sẻ trên kênh broadcast, khẳng định Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là "ngôi nhà thứ hai", cho biết sẽ không chủ động rời chương trình như những thông tin đang lan truyền, đồng thời chia sẻ sẽ tiếp tục lắng nghe góp ý để hoàn thiện bản thân.

Duy Khánh chia sẻ "rồi mọi thứ cũng phải kết thúc theo đúng quỹ đạo của nó".

Giữa nhiều tranh luận, nhà sản xuất chương trình cũng phát thư xin lỗi, thừa nhận còn thiếu sót trong khâu kiểm duyệt nội dung trên cộng đồng người hâm mộ và một số khâu phát hành nội dung số. Ê-kíp đồng thời kêu gọi khán giả giữ tinh thần văn minh, hạn chế những bình luận công kích cá nhân.

Việc từng tạo dấu ấn ở mùa đầu tiên giúp Biệt Đội Tái Xuất nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi trở lại. Cùng với sự ủng hộ, nhóm cũng đối diện với những kỳ vọng lớn hơn từ khán giả. Khi chương trình vẫn còn nhiều vòng thi phía trước, những màn trình diễn tiếp theo sẽ tiếp tục là cơ sở để người xem đánh giá hành trình của các Anh Tài, thay vì chỉ dừng lại ở những tranh luận sau từng tập phát sóng.