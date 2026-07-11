Teen Trần Chuyên mở Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc phiên bản "Chân Hoàn Truyện"

HHTO - Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TOMUN 2026) đưa chủ đề "cung đấu" vào tranh biện. Teen nhập vai và rèn tư duy ngoại giao từ những vấn đề toàn cầu cho đến màn “lật ngược thế cờ” tại Tử Cấm Thành.

Mở “hội nghị bàn tròn”, rèn tư duy ngoại giao

Đến với Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc của cư dân trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa TOMUN 2026, bạn sẽ được theo dõi thời sự, đọc tin về AI, biến đổi khí hậu hay xung đột quốc tế.

Teen Trần Chuyên còn được khoác áo vest, đóng vai một đại biểu đại diện cho quốc gia hoặc tổ chức quốc tế để trực tiếp nghiên cứu, đàm phán và tìm ra giải pháp trong 6 hội đồng mô phỏng (2 hội đồng tiếng Việt, 4 hội đồng tiếng Anh).

Nếu bạn muốn trở thành một đại biểu TOMUN trong Hè này, hãy cùng khám phá bộ từ khóa.



Nếu bạn quan tâm đến các vấn đề như thời trang nhanh (fast fashion), bạn có thể “sắm vai” đại diện của Hội đồng Quốc tế về Thời trang Đạo đức - CIME, thương lượng với các đoàn khác để xây dựng bản nghị quyết với những giải pháp về chuỗi cung ứng, bảo vệ quyền sở hữu văn hóa hoặc về trách nhiệm của các thương hiệu thời trang.

Phòng hội đồng tại TOMUN 2026.

Tương tự với các hội đồng và chủ đề khác như COP’17 Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Sa mạc hóa với chủ đề môi trường và DISEC Uỷ ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế chủ đề vũ khí quân sự.

“Nhờ tìm hiểu và viết các bài luận MUN mình mới có thể lập được cú đúp điểm cao trong hai kỳ thi quan trọng.” - Nguyễn Quang Việt Nhật (Tổng Thư ký TOMUN 2026, đạt IELTS 9.0 và SAT 1600) bật mí.

Bạn Nguyễn Quang Việt Nhật.

Bật chế độ “cung-đấu-trí”

Mùa Hè này, teen Trần Chuyên lấy cảm hứng từ bộ phim cung đấu hot hit: “Hậu Cung Chân Hoàn Truyện” để biến hội nghị MUN thành Tử Cấm Thành thu nhỏ. Hội đồng được xây dựng với mốc thời gian bắt đầu từ Tập 1 của bộ phim, khi nhân vật chính Chân Hoàn nhập cung.

Từ đây, các đại biểu sẽ lần lượt hóa thân thành những nhân vật quen thuộc như Chân Hoàn, Niên Thế Lan, Thẩm Mi Trang hay An Lăng Dung và bước vào cuộc đấu trí.

Để giữ đúng tinh thần nguyên tác, các bối cảnh quan trọng cùng những tình tiết kinh điển của bộ phim vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, ngoài các cột mốc đã được “neo” sẵn, diễn biến tiếp theo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của các đại biểu.

Mỗi người có thể tự viết lại số phận cho nhân vật của mình thông qua việc xây dựng liên minh, thương lượng, phản biện hay lật ngược thế cờ, thay vì đi theo kịch bản gốc.

Lễ khai mạc TOMUN MAIN CONFERENCE 2026.

“Mô hình này tạo ra bài toán "cơ hội lần hai", cho phép các đại biểu vận dụng tư duy chiến thuật để thay đổi cục diện lịch sử dựa trên những gì nhân vật đã biết trước.

Qua đó, đại biểu không chỉ phải nắm chắc các khối liên minh (bloc position) mà còn phải cực kỳ nhạy bén để xoay chuyển tình thế trong các cuộc tranh đấu nghị trường.” - bạn Phùng Gia Hân (Sinh viên Đại học Cornell, Tổng thư ký TOMUN nhiệm kỳ 2024) chia sẻ về quá trình hình thành ý tưởng.

Thu hoạch gì sau mùa Hè TOMUN

Đằng sau hội nghị quy tụ hơn 200 Đại biểu là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của học sinh THCS và THPT thuộc Câu lạc bộ TOMUN. Teen đảm nhận nhiều công việc hậu cần, chủ động khảo sát tình trạng dị ứng thực phẩm, thói quen ăn uống và các nhu cầu sức khỏe đặc biệt của từng đại biểu để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất trong hội nghị kéo dài suốt ba ngày.

Với những Đại biểu đến từ các tỉnh, thành khác, ban tổ chức còn thành lập một “hội đồng cư trú” riêng nhằm hỗ trợ tìm kiếm nơi lưu trú thuận tiện và an toàn.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất, bạn Mai Vy (Trưởng Ban tổ chức - Chủ nhiệm CLB TOMUN), cho biết: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với mình trong suốt quá trình làm việc có lẽ là khoảnh khắc ngồi lọc đơn đăng ký của các bạn. Có những bạn kiên trì nộp đơn qua nhiều đợt tuyển khác nhau vì sợ bỏ lỡ dịp này.”

Từ kỳ nghỉ Hè đến năm học mới, sân chơi TOMUN 2026 là điểm hẹn nhập vai hấp dẫn để teen thành phố rèn luyện tư duy ngoại giao, kỹ năng quản lý và phối hợp, cân bằng lợi ích của nhiều bên đến xử lý các tình huống phát sinh.