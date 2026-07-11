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Hoàng Hương Giang: Thủ khoa A01 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 "gây sốt" báo Hàn

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Hoàng Hương Giang mới đây được truyền thông Hàn Quốc chú ý khi cô bạn thủ khoa từ chối học bổng toàn phần của Đại học Quốc gia Seoul (SNU) để theo đuổi ngành Khoa học máy tính tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST).

Mới đây, nữ sinh Hoàng Hương Giang, học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đã thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc sau khi cô bạn từ chối học bổng toàn phần của Đại học Quốc gia Seoul (SNU) để theo học ngành Khoa học máy tính tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST) với học bổng toàn phần do Samsung tài trợ.

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Chân dung cô bạn học sinh "siêu cấp". Ảnh: Fanpage nhà trường

Hoàng Hương Giang là thủ khoa khối A01 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với 29,75 điểm (Toán 9,75 - Anh 10 - Lí 10). Không chỉ đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi vừa qua, Hương Giang còn ghi dấu ấn bởi thành tích học tập nổi bật trước đó khi đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 trong kỳ thi SAT và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

Không chỉ gây ấn tượng bởi bảng thành tích, phương pháp học tập của nữ sinh cũng được nhiều người chú ý. Hương Giang ưu tiên xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc từ sớm. Nữ sinh trường chuyên duy trì thời gian học dưới 8 tiếng, đồng thời dành thời gian tập yoga, đọc sách, vẽ và chơi các trò chơi tư duy để giữ tinh thần thoải mái.

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Ảnh: FBNV

Trong bài viết ngày 9/7, tờ Asiae dành nhiều lời khen cho nữ sinh đến từ Việt Nam. Tờ báo nhấn mạnh việc Hương Giang từ chối lời mời của Đại học Quốc gia Seoul (SNU) để lựa chọn Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST), ngôi trường đại học đầu tiên và dẫn đầu về khoa học kỹ thuật ở Hàn Quốc.

Với hồ sơ học tập ấn tượng, Hương Giang nhận được nhiều lời mời nhập học từ các trường đại học trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn ngôi trường đại học danh tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc, nữ sinh này quyết định theo học ngành Khoa học máy tính tại KAIST để theo đuổi định hướng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI).

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Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)
#thủ khoa khối A01 #SAT 1600 #học bổng nước ngoài #trí tuệ nhân tạo #nữ sinh Việt báo Hàn #KAIST Hàn Quốc

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