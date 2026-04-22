The Devil Wears Prada 2 ra rạp khiến đường đua phim kỳ nghỉ lễ thêm gay cấn

Sau gần hai thập kỷ, The Devil Wears Prada - Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu, một trong những biểu tượng thời trang đáng nhớ nhất của điện ảnh Hollywood, chính thức trở lại với phần phim thứ hai. Trong suốt gần 20 năm qua, The Devil Wears Prada vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Hình ảnh Miranda Priestly quyền lực, Andy với màn “lột xác” đáng nhớ, cùng Emily sắc sảo và tham vọng đã trở thành những biểu tượng quen thuộc với người yêu điện ảnh và thời trang. Nhiều câu thoại, khoảnh khắc và phong cách trong phim vẫn thường xuyên được nhắc lại trên mạng xã hội cho đến hiện nay.

Bộ ba huyền thoại một thời

Không chỉ tạo nên nhiều khoảnh khắc kinh điển, bộ phim còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích thời trang cho hàng triệu khán giả, đặc biệt là thế hệ Millennials. Từ hình ảnh tòa soạn Runway, những bộ trang phục được chăm chút, đến nhịp sống khốc liệt phía sau vẻ ngoài lộng lẫy, The Devil Wears Prada cho thấy nhiều góc khuất của ngành truyền thông thời trang, nơi đầy áp lực nhưng cũng huy hoàng cho những ai dám theo đuổi đến cùng.

Sự trở lại của The Devil Wears Prada 2 vì vậy không chỉ là phần tiếp theo của một bộ phim nổi tiếng, mà còn là cuộc gặp lại với những nhân vật đã gắn bó với ký ức của nhiều khán giả. Phần phim mới đánh dấu màn tái ngộ giữa Miranda Priestly (Meryl Streep) - “nữ quỷ” quyền lực của tạp chí Runway, Andy Sachs (Anne Hathaway) - cô trợ lý từng bước ra khỏi thế giới hào nhoáng để theo đuổi lý tưởng riêng, và Emily Charlton (Emily Blunt) nay đã trở thành một nữ doanh nhân độc lập.

Thế giới thời trang có còn hào nhoáng sau 20 năm?

Nếu phần đầu tiên đưa khán giả bước vào hậu trường lộng lẫy nhưng khắc nghiệt của ngành mốt, thì phần phim mới hứa hẹn mở rộng câu chuyện trong bối cảnh truyền thông và thời trang đã thay đổi mạnh mẽ sau hai thập kỷ. Vẻ đẹp của những bộ trang phục haute couture, sức ép của danh tiếng, những lựa chọn cá nhân và câu hỏi về việc con người sẵn sàng đánh đổi điều gì để đi đến thành công tiếp tục là những chất liệu khiến thương hiệu này giữ được sức hút riêng.

Chiếu sớm tại rạp Việt trong hai ngày lễ 30/4 và 1/5, trước khi chính thức khởi chiếu từ ngày 8/5, The Devil Wears Prada 2 sẽ đưa người xem một lần nữa bước vào thế giới Runway hào nhoáng, sắc sảo và đầy cuốn hút trên màn ảnh rộng.