Thử Thách Kim Cương 2026: Chấp cả AI với “vũ khí bí mật” mang tên "storytelling"

HHTO - Trong chuỗi huấn luyện thuộc khuôn khổ cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2026, các bạn thí sinh đã có một lớp học đặc biệt về storytelling - kỹ năng kể chuyện. Qua sự dẫn dắt của diễn giả Khánh An, 25 cây bút trẻ triển vọng của nhà Hoa học cách đưa những trải nghiệm cá nhân vào bài viết một cách sống động nhất.

Mỗi người là một kho "content" vô hạn

Là một cộng tác viên kỳ cựu của nhà Hoa, diễn giả Trần Khánh An là tác giả của hơn 50 bài viết dành cho người trẻ và đồng tác giả đặc san Cá Chép Hóa Rồng. Không chỉ đồng hành cùng độc giả qua những trang báo, bài viết “Cảm xúc cũng cần được nghỉ ngơi như cảm cúm” của Khánh An còn được lựa chọn làm ngữ liệu trong đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, chạm đến trái tim của nhiều người.

Buổi học online đặc biệt với diễn giả Khánh An đang học tập tại Úc.

Mở đầu buổi học, diễn giả Khánh An hóm hỉnh kể về trải nghiệm lần đầu tiên nhận được lời nhận xét dài tận 20 phút, với gần 40 bình luận đến từ các biên tập viên trong bài viết tâm đắc của mình.

“Mình cố gắng trích dẫn thật nhiều nghiên cứu từ nước ngoài để đưa vào bài viết. Rồi sau trải nghiệm đó, mình thề sẽ không bao giờ viết như vậy nữa!”. Khánh An cho rằng, khi ấy, bản thân đã vô tình xem việc truyền tải thông điệp đến với các bạn đọc trẻ như việc viết một bài văn để chinh phục những giáo viên khó tính.

Các cư dân thị trấn Kim Cương hào hứng lắng nghe câu chuyện.

Các bạn thí sinh được thực hành ngay tại chỗ thông qua bài tập kể lại câu chuyện gặp idol. Có bạn kể chuyện “lớ ngớ vớ được” HIEUTHUHAI, có bạn kể chuyện “yêu lại từ đầu” với Kang Daniel, hay có bạn thì đi concert Daniel Caesar lại có thêm một thần tượng mới là… anh “đồng đu show” với giọng hát nội lực át luôn cả ca sĩ trên khấu!

Storytelling - vì sao cần?

Bằng những ví dụ cụ thể, Khánh An tiếp tục chỉ ra cho các bạn thí sinh tầm quan trọng của việc kể một câu chuyện hay.

Diễn giả Khánh An trình bày về các lợi ích của storytelling.

Thay vì chỉ miêu tả "Trời lạnh âm 30 độ, tuyết rơi, đường đóng băng”, bạn có thể tạo kết nối bằng cách cho người đọc thấy bản thân trong trải nghiệm của chính người kể: “Trời lạnh đến mức mình phải mặc 5 lớp áo, đổ nước ra ngoài là hóa băng". Khánh An nhấn mạnh: “Việc này càng quan trọng khi hiện giờ chúng ta có quá nhiều thông tin và cơ hội để gặp gỡ trực tiếp càng ít. Mọi khi có thể, hãy tạo kết nối.”

Các thí sinh team Màn Đêm đã “hẹn hò” tại quán cà phê để vừa học chung vừa tranh thủ chạy “deadline” viết bài.

Khi bạn kể chuyện tốt, câu chuyện và bài viết của bạn cũng có sức thuyết phục hơn. “Một bạn học Harvard hay thủ khoa cho lời khuyên học thì cũng hay đấy, nhưng lại hơi xa vời đối với dân thường như tụi mình. Những câu chuyện tưởng như bình thường hơn nhưng lại gần gũi, tạo cho người đọc cảm giác tương đồng với những trải nghiệm thực”, - Khánh An chia sẻ.

Các bạn thí sinh đặt câu hỏi cho diễn giả Khánh An.

Và quan trọng nhất, tính độc bản của những câu chuyện bạn kể tạo nên giá trị mà không gì thay thế được.

Trong thời đại chỉ cần 5 giây, AI đã tạo ra được một bài viết với câu từ vô cùng tròn trịa, câu chuyện cá nhân của bản thân bạn lại càng trở nên đặc biệt. Người khác cũng không thể “cạnh tranh” với bạn vì mỗi người đều có câu chuyện riêng mà, ai mà “cướp” được nhỉ? - diễn giả Khánh An.

Vậy làm sao để kể chuyện thật “nghệ”?

Biến storytelling thành “vũ khí” chỉ bằng ba mẹo đơn giản.

Chiêu 1: Dùng động từ mạnh thay vì tính từ

Thay vì chỉ nói là mình “rất buồn” hay mình “siêu vui”, hãy hô biến chúng thành những từ chỉ hành động cụ thể như “oà khóc” hay “cười đến mang tai”.

Chiêu 2: Show, don’t tell

Một chiêu thức quá quen thuộc với những ai đã từng viết lách đúng không? Đừng kể lể từng chi tiết trong câu chuyện, hãy cho người đọc thấy được nó qua những miêu tả trực quan và sống động!

Chiêu 3: “Sống đã, rồi hãy viết” - Nam Cao

Tất cả những câu chuyện thú vị mà bạn có thể mang làm tư liệu cho bài viết đều đến từ những chuyến “phiêu lưu” ra ngoài hay những cuộc gặp gỡ thú vị. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu bạn cứ ở trong phòng mãi đâu, vì vậy hãy ra ngoài nhiều hơn để nếm nhiều trải nghiệm thú vị nha!

Lời nhắn nhủ của diễn giả dành cho các bạn: Đừng sợ người khác “ngó lơ” hay bị chê là “chuông xe đạp”.

Bạn Văn Triệu Huy (trường THPT Gia Định) chia sẻ: “Sau buổi học về storytelling của chị Khánh An, mình nhận ra việc kể chuyện không đơn thuần là tường thuật lại những gì đã xảy ra. Đó là cách người kể đặt trải nghiệm, góc nhìn và cảm xúc của chính mình vào từng sự kiện. Và mình chợt hiểu, thứ khiến một câu chuyện được nhớ không phải là nó đã xảy ra như thế nào, mà là người kể đã nhìn nó bằng đôi mắt ra sao".