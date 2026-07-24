Hoa Học Trò 1486: Bạn có nhất định cần một "tín hiệu vũ trụ" để bắt đầu?

Check-var sự thật về "thần dược" chữa... lụy tình
Thời gian gần đây, cư dân mạng đang truyền tai một loại “thần dược” giúp chữa… lụy tình. Chuyện thật như đùa: Giảm nhớ nhung, bớt trông chờ tin nhắn và “bơm” năng lượng tích cực… là những gì loại thuốc này được quảng cáo. Thế nhưng liệu đây có phải là “liều thuốc” thật sự giúp bạn vượt qua “những ngày mưa”?
Văn hóa thần tượng lên ngôi, "mở khóa" thị trường camp vé
Từ câu chuyện lừa đảo mua - bán hợp đồng nghỉ dưỡng gây choáng vừa qua, “cư dân” Threads đùa rằng Gen Z khi về già sẽ dễ bị “đào lửa” bởi “hợp đồng concert”. Nghe có vẻ hài hước nhưng thực tế, những kẻ lừa đảo đã áp dụng những chiêu trò tâm lý này để “bẫy” fan có nhu cầu camp vé.
4 "ẩn số" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026
Sau những tập phát sóng đầu tiên của ATVNCG 2026, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội đã khẳng định được tên tuổi, một số Anh Tài bỗng hóa “hắc mã” và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. 14 Casper, Hồ Đông Quan, It's Charles và Cheng đang đứng trước cơ hội tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Giải mã sức hút của "công nông bé nhỏ" Erling Haaland
Erling Haaland nổi tiếng với những cú dứt điểm “trời giáng”, tốc độ chạy xé gió cùng hình ảnh như “chiếc xe công nông” lao thẳng vào hàng thủ đối phương. Thế nhưng, trái ngược với những điều đó, sự chân thành và tẻn tẻn mới là những điều làm nên một “Uyên Linh Hoa Lan” được nhiều người yêu mến hơn sau World Cup 2026.
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