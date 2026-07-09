tlinh - Wxrdie bên nhau gần 4 năm, không theo dõi MXH nhưng vẫn "rải đường"

HHTO - Mới đây, netizen bất ngờ truyền nhau thông tin tlinh và bạn trai - rapper Wxrdie có dấu hiệu "đường ai nấy đi" khi phát hiện cả hai không theo dõi (follow) tài khoản mạng xã hội của nhau, thực hư ra sao?

Cụ thể, trong danh sách hơn 800 tài khoản được tlinh theo dõi trên Instagram, các "thám tử mạng" không tìm thấy Wxrdie. Tuy nhiên, người hâm mộ của cặp đôi đã "check VAR" và phản bác thông tin này, cho biết kể từ khi xác nhận mối quan hệ, tlinh và Wxrdie không theo dõi chéo các tài khoản mạng xã hội của nhau.

Bên cạnh đó, một số ý kiến lại cho rằng đây có thể là động thái ngầm chuẩn bị cho sự trở lại với các sản phẩm âm nhạc của cặp đôi rapper.

Đột ngột xuất hiện nhiều bài đăng đặt nghi vấn tlinh - Wxrdie rạn nứt tình cảm. - Ảnh: Nam Hai Pham

Chuyện tình cảm của tlinh luôn nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Từ năm 2022, tlinh - Wxrdie được netizen "soi" ra có nhiều tương tác thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện dù không chính thức công khai mối quan hệ mới. Giọng rap Em Là Châu Báu cũng tiết lộ "không còn độc thân" vào tháng 12/2022.

Tháng 9/2024, cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn Wxrdie và tlinh "đường ai nấy đi" khi Wxrdie bất ngờ "úp mở" trên trang cá nhân: "Thế thôi lại lonely". Tuy nhiên, trong một bình luận trả lời thắc mắc của fan "có page kêu 2 anh chị chia tay rồi?", nữ ca sĩ sinh năm 2000 đã hóm hỉnh phản hồi: "Mới chia tay sáng nay ai về nhà nấy xong tối gặp". Sau đó, khán giả vỡ lẽ khi vào tháng 11 Wxrdie chính thức cho ra mắt bản rap Lonely Stonie.

Dòng trạng thái của Wxrdie được netizen truyền tay nhau đã xảy ra từ 2 năm trước.

Kể từ khi bên nhau, tần suất sánh đôi của Wxrdie - tlinh ngày càng nhiều. Nam rapper công khai "thơm má" bạn gái ở sự kiện, "rải đường" khi đi diễn cùng một chương trình âm nhạc. Chưa hết, Wxrdie từng nói lời yêu với "cô bạn cùng bàn" tại một sân khấu khiến fan phấn khích.

Wxrdie "simp bạn gái", thường xuyên đăng ảnh chụp chung, nhắc đến cô nhưng tuyệt nhiên không nhấn theo dõi. - Ảnh: @wxrdie102

Loạt ảnh tương tác thân thiết, đáng yêu của Wxrdie và tlinh. Nguồn clip: @tlink_erbell

Ngoài ra, cặp đôi đồng niên 2000 cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, các hoạt động xảy ra trong cuộc sống hằng ngày lên mạng xã hội. "Đàng trai" từng gây chú ý khi chia sẻ nhiều dòng trạng thái thổ lộ tình cảm với tlinh, cập nhật ảnh đại diện là khung hình cả hai trong giao diện "ú nu" đáng yêu.

Hồi tháng 4, bài đăng cập nhật ảnh đại diện của Wxrdie nhận "bão haha". Nam rapper còn "hơn thua" với bạn gái khi tlinh được fan khen ngợi. - Ảnh: Nam Hai Pham

Khoảng từ đầu năm nay, mạng xã hội của tlinh và Wxrdie tập trung chia sẻ nhiều về các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ cập nhật những hình ảnh góp mặt tại concert của GREY D hay những bộ ảnh thời trang. Trong khi đó, Wxrdie có lịch trình đi diễn dày đặc. Mới đây, dân mạng bắt gặp Wxrdie tham gia livestream bán quần áo cho thương hiệu do anh sáng lập. Trước những bàn tán, giọng rap Trở Về thủng thẳng đáp: "Cuộc đời đâu chỉ có mỗi âm nhạc, còn trẻ khỏe thì nên trải nghiệm nhiều".