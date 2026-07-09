ATVNCG 2026: Học vấn "khủng" của dàn Anh Tài gây chú ý, có người từng đỗ Thủ khoa

HHTO - Không chỉ "đánh bùa choáng" Gai Con trên sân khấu, nhiều Anh Tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 còn khiến khán giả bất ngờ khi sở hữu thành tích học tập ấn tượng cùng xuất phát điểm đa dạng trước khi bước vào con đường nghệ thuật.

Không chỉ gây chú ý bởi tài năng nghệ thuật, nhiều Anh Tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 còn khiến khán giả bất ngờ khi sở hữu thành tích học tập ấn tượng và xuất thân từ những trường đại học hàng đầu cả nước. Sau khi chương trình lên sóng, không ít Gai Con đã hào hứng "đào" lại thành tích học tập của dàn nghệ sĩ, thậm chí "xin vía" để thi đỗ ngôi trường thần tượng từng theo học.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM là "cái nôi" đào tạo nhiều Anh Tài K26. Đại Nghĩa và Thuận Nguyễn đều theo học chuyên ngành Diễn viên ở đây, Huỳnh Lập tốt nghiệp ngành Đạo diễn sân khấu còn Phùng Minh Cương hiện cũng đang theo học tại đây sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Đáng chú ý, Trịnh Thăng Bình từng đỗ thủ khoa đầu vào của trường. Nam ca sĩ chia sẻ, trước khi theo đuổi âm nhạc, anh từng phân vân giữa Nhạc viện TP.HCM và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Vì kỳ thi của trường diễn ra sớm hơn nên anh đăng ký dự thi và bất ngờ trở thành thủ khoa. Dù sau này lựa chọn âm nhạc là con đường chính, quãng thời gian học diễn xuất vẫn giúp anh tích lũy nhiều kỹ năng biểu diễn quan trọng.

Trịnh Thăng Bình khiến nhiều Gai Con bất ngờ với thành tích đỗ thủ khoa trường nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh những nghệ sĩ được đào tạo bài bản về sân khấu, nhiều Anh Tài lại xuất thân từ các trường kinh tế danh tiếng. Hoàng Dũng theo học ngành Kinh tế đối ngoại, còn 14 Casper theo học chương trình Quản trị kinh doanh tiên tiến tại Trường Đại học Ngoại thương - đều là những ngành có điểm đầu vào thuộc nhóm cao nhất của trường. Thỏ Da LAB cũng từng đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân với hơn 27 điểm và theo học ngành Marketing. Jun Phạm, Hồ Đông Quan và BB Trần cũng là cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bên cạnh đó, cũng có những Anh Tài tiếp tục quay lại giảng đường sau khi đã có chỗ đứng trong nghề. Đinh Mạnh Ninh từng tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn quyết định thi vào Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội để tiếp tục trau dồi chuyên môn. Tương tự, Anh Tài Nguyễn Văn Chung từng tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch thuộc khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ở tuổi 42, anh tiếp tục trở thành tân sinh viên hệ chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM, cho thấy tinh thần học tập đáng ngưỡng mộ.

Chia sẻ về lý do học đại học ở tuổi 42, Nguyễn Văn Chung cho biết anh muốn có thêm kỹ năng sư phạm, củng cố nền tảng để phát triển sự nghiệp vững chắc. Ảnh: FBNV.

Anh tài Đinh Mạnh Ninh khiến khán giả ngưỡng mộ khi vừa tham gia ghi hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa chuẩn bị tốt cho các bài thi tại trường. Nguồn: @muca.media

Đông Hùng cũng là trường hợp đặc biệt khi từng theo học Trường Đại học Thương mại trước khi lọt Top 3 Sao Mai Điểm Hẹn 2012 và giành giải "Ca sĩ triển vọng". Thành tích này giúp anh nhận suất tuyển thẳng vào Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, nơi anh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Trong khi đó, Tùng Mint theo học ngành Quản lý Văn hóa tại chính ngôi trường này trước khi thi đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để học diễn xuất.

Bên cạnh đó, nhiều Anh Tài khác cũng sở hữu nền tảng học vấn đa dạng, đến từ nhiều lĩnh vực và trường đại học khác nhau. Thơm Da LAB theo học khoa Tiếng Pháp của Trường Đại học Hà Nội, sau đó tiếp tục học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và từng có thời gian làm phóng viên. Hà An Huy theo học ngành Âm nhạc ứng dụng tại Trường Đại học Thăng Long, Thanh Duy tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Cần Thơ và Toki Thành Thỏ học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội...

Không chỉ là nơi Thơm Da LAB theo học, Trường Đại học Hà Nội còn là "điểm khởi đầu" cho chuyện tình của anh. Nam ca sĩ gặp cô sinh viên khoa Tiếng Nga tại đây và sau nhiều năm đồng hành, cả hai đã về chung một nhà. Ảnh: FBNV.

Việc nhiều Anh Tài sở hữu thành tích học tập nổi bật, từng đỗ vào các trường đại học có điểm chuẩn cao hoặc không ngừng học tập ngay cả khi đã thành danh khiến cộng đồng Gai Con ngưỡng mộ. Dưới các bài đăng tổng hợp về học vấn của dàn nghệ sĩ, nhiều khán giả để lại bình luận như "xin vía đỗ Ngoại thương", "xin vía thủ khoa như Trịnh Thăng Bình",...