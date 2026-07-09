Cuộc thi Hoa hậu Việt nhưng Thái Lan tổ chức, khán giả phản ứng kém mặn mà

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bất ngờ khi trang Miss Universe Thailand đăng video giới thiệu thông tin tuyển chọn thí sinh cho Miss Universe Vietnam. Bài đăng bắt đầu với tiêu đề "The next Miss Universe Vietnam could be you" (tạm dịch: "Miss Universe Vietnam tiếp theo có thể là bạn"), cùng với thời gian - địa điểm tuyển chọn rõ ràng.

Trang Miss Universe Thailand công bố vòng tuyển chọn thí sinh cho Miss Universe Vietnam.

Hiện tại, chủ đề Miss Universe Vietnam được tuyển chọn bởi BTC đến từ Thái Lan đang khiến cư dân mạng tranh cãi. Một số ý kiến bày tỏ sự khó hiểu khi một cuộc thi đi tìm Hoa hậu cho quốc gia này lại do quốc gia khác chịu trách nhiệm tổ chức. Một số bày tỏ sự tiếc nuối khi Miss Universe Vietnam một thời hoành tráng giờ lại chịu sự lu mờ.

Tuy vậy, cũng có không ít quan điểm cho rằng việc Miss Universe Vietnam không còn sức hút là điều dễ hiểu. Bởi lẽ hiện tại, nhiều cuộc thi Hoa hậu khác đang dần lớn mạnh hơn đối với riêng khán giả Việt, trở thành tâm điểm truyền thông. Ngoài ra, sự ra đời của Miss Cosmo từ chính người Việt cũng là nhân tố không nhỏ để khán giả dành ít sự quan tâm hơn cho thương hiệu "hoàn vũ" đình đám.

Khán giả dành sự ủng hộ cho Miss Cosmo do chính Việt Nam sáng tạo nên.

Trong thời gian này, cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại cho những cô gái sẽ tham gia ghi danh cho cuộc thi Miss Universe Vietnam được Thái Lan tổ chức này. Trước đó vào năm 2023, thương hiệu Miss Universe Vietnam chính thức được cấp cho một đơn vị mới, dẫn đến tên gọi quen thuộc "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" thuộc về Miss Cosmo Vietnam hiện tại.

Kể từ khi bắt đầu "kỷ nguyên mới", Việt Nam đã đón chào 2 nàng Hoa hậu là Bùi Quỳnh Hoa (mùa giải năm 2023) và Nguyễn Cao Kỳ Duyên (mùa giải năm 2024 và cũng là gần đây nhất). Trong khi đó, Hoa hậu Hương Giang đã đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế Miss Universe năm 2025 nhưng không lọt vào Top 30 chung cuộc.