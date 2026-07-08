Chi Pu là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Weibo Gala 2026 tại Malaysia

HHTO - Sau nhiều suy đoán từ netizen, Chi Pu chính thức xác nhận tham gia Weibo Gala 2026 - Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo diễn ra tại Malaysia vào đầu tháng 8 tới.

Mới đây, trên trang cá nhân, Chi Pu hào hứng xác nhận sẽ tham gia Đêm giao lưu Văn hóa Weibo - Weibo Gala 2026, diễn ra vào ngày 1/8/2026. Nữ ca sĩ thông tin thêm về sự kiện: "Weibo Gala 2026 được tổ chức tại Malaysia sẽ là dịp để nghệ sĩ và những nền văn hóa khác nhau cùng gặp gỡ, kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua âm nhạc và nghệ thuật".

Trước đó, hình ảnh Ban tổ chức "nhá hàng" có hình dáng Chi Pu xếp ở vị trí trung tâm đã thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi công bố dàn khách mời chính thức, Chi Pu khiến fan tự hào khi thần tượng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam. Nhiều khán giả ghi nhận thành quả xứng đáng dành cho nữ nghệ sĩ khi có hành trình hoạt động nghệ thuật và giữ sức hút bền bỉ ở thị trường quốc tế kể từ khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023. Với màn "xuất ngoại" sắp tới, người hâm mộ mong chờ Chi Pu sẽ tỏa sáng giữa dàn sao châu Á.

Chi Pu xác nhận góp mặt tại Weibo Gala 2026 diễn ra tại Malaysia.

Thời gian qua, Chi Pu hoạt động sôi nổi trong vai trò nghệ sĩ độc lập. Nữ ca sĩ gây ấn tượng khi khoe trọn visual xinh đẹp, thần thái cuốn hút trong 3 MV thuộc EP Nhấc Máy của Noo Phước Thịnh.

Cuộc hội ngộ "gấp đôi visual" của Noo Phước Thịnh và Chi Pu khiến fan "đứng ngồi không yên".

Về dự án cá nhân, chủ nhân hit chính thức trình làng album phòng thu EXs gồm 9 ca khúc. Trong đó, MV mở đường mang tên MIRROR hút 1,7 triệu lượt xem sau một tháng; MV Tin Được Không - sản phẩm Chi Pu bắt tay cùng người bạn ngoại quốc Amber Liu nhận về phản hồi tích cực, đạt hơn 1,4 triệu lượt xem sau ba tuần phát hành.

Không chỉ tung dự án "khủng" được ấp ủ suốt nhiều năm, Chi Pu cũng xuất hiện thường xuyên ở nhiều sự kiện thời trang, âm nhạc. Đầu tháng 7, Chi Pu được vinh danh trong Top 20 danh sách Gen.T Leaders Of Tomorrow với vai trò nghệ sĩ/nhà đồng sáng lập công ty C-GLOBAL ENTERTAINMENT.

Chi Pu được vinh danh là cá nhân trẻ xuất sắc đang tạo ra tác động tích cực trên khắp châu Á.

Với hành trình hoạt động sắp tới, dự kiến trong khoảng tháng 8 - 9/2026, giọng ca Đóa Hoa Hồng sẽ ra mắt EP hợp tác quốc tế. Theo kế hoạch được công bố, đến cuối năm, người hâm mộ sẽ có cơ hội gặp gỡ Chi Pu tại mini concert.