Tinh Hà Say Hi: Thể Thiên "var thẳng" bình luận kém duyên về tình bạn với IVAN

HHTO - Tham gia Tinh Hà "Say Hi", Thể Thiên gây chú ý nhờ tình bạn thân thiết với IVAN. Cả hai còn được fan gọi vui là cặp đôi "I Thiên I Thiên". Tuy nhiên, tình bạn này cũng nhận về một số ý kiến không tích cực từ cư dân mạng, và Thể Thiên mới đây đã có phản hồi.

Trên Threads, một bài viết gây chú ý khi cho rằng Thể Thiên đang dùng việc "đẩy thuyền" cùng IVAN và cả người bạn thân MC An Trương để đánh bóng tên tuổi. Ngay lập tức, Thể Thiên đã không ngần ngại để lại bình luận bên dưới bài đăng, khẳng định anh và IVAN là bạn, và anh không quan tâm chuyện người hâm mộ muốn "đẩy thuyền" hay không. "Làm content là 2 người đều OK mới làm chứ", anh chàng bình luận.

Thể Thiên bình luận đáp trả bài viết nhắm đến mình và IVAN.

Nhiều người bất ngờ với thái độ không vòng vo của Thể Thiên, song cũng nhắc anh chú ý đừng nên dành năng lượng và thời gian cho những bài viết tiêu cực. Trong khi đó, MC An Trương cũng nhanh chóng để lại bình luận đùa vui để làm dịu tình hình.

Thể Thiên và An Trương thân thiết từ trước Tinh Hà "Say Hi".

Trước khi tham gia Tinh Hà "Say Hi", Thể Thiên được biết đến với tình bạn cùng MC An Trương. Cả hai liên tục đi chơi, chụp ảnh chung và tương tác trên mạng, cũng như thoải mái hưởng ứng các trào lưu mạng. Đến khi tham gia chương trình, Thể Thiên có dịp gặp gỡ và thân thiết với IVAN. Sau tập 1, cả hai về chung đội cùng Captain Boy và Wren Evans, từ đó có thêm thời gian gắn bó với nhau hơn.

IVAN và Thể Thiên trở thành đôi bạn mới ở Tinh Hà "Say Hi".

Hai Anh trai chung nhóm với Captain Boy và Wren Evans.

Cũng trong tập 1, Thể Thiên gây chú ý khi giới thiệu bản thân là cháu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Song, anh mong muốn định hình phong cách riêng, thay vì cứ mãi được nhắc đến bên cạnh tên tuổi người cậu tài năng. Năm 2024, Thể Thiên ra mắt album đầu tay Trần Thế, pha trộn màu sắc Gen Z hiện đại cùng giai điệu xưa cũ, được khán giả đánh giá cao.