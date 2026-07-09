Sau "Yêu Nhầm Bạn Thân", Kaity Nguyễn - Trần Ngọc Vàng bỗng dưng “nghỉ chơi”?

HHTO - Một hành động tưởng như âm thầm của cặp đôi phim "Yêu Nhầm Bạn Thân" Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng khiến khán giả chú ý, nhất là những người từng "đẩy thuyền" hai người đến với nhau.

Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng từng được xem là cặp đôi đẹp của phim Việt sau phim Yêu Nhầm Bạn Thân. Dù phim không thành công ngoài phòng vé, khán giả vẫn xuýt xoa vì độ ăn ý của hai diễn viên chính. Nhất là trong buổi quảng bá phim, Kaity Nguyễn cùng Trần Ngọc Vàng còn mặc đồ cưới, dành cho nhau nụ hôn cực ngọt trên thảm đỏ. Chưa có cặp đôi phim Việt nào táo bạo đến vậy, càng khiến cư dân mạng suy đoán hai người "phim giả tình thật".

Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng được khen đẹp đôi.

Thế nhưng mới đây, Kaity Nguyễn cùng Trần Ngọc Vàng có dấu hiệu cho thấy mối quan hệ nguội lạnh. Hai người cùng đến Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) nhân dịp phim Tử Chiến Trên Không tham gia tranh giải nhưng chẳng có tương tác gì với nhau. Khi chụp ảnh cùng cả đoàn, cả hai còn đứng cách xa nhau, mỗi người một ngả.

Hai người đứng xa nhau trong sự kiện mới nhất.

Sau đó, netizen còn phát hiện Kaity Nguyễn cùng Trần Ngọc Vàng đã hủy theo dõi nhau trên Instagram. Xưa nay, việc unfollow một ai đó luôn được xem là hành động "nghỉ chơi", không còn muốn liên quan đến đối phương nên khán giả càng tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai.

Trần Ngọc Vàng đang được ghép đôi với Tóc Tiên, Thùy Anh.

Thời gian qua, Trần Ngọc Vàng được người hâm mộ ghép đôi với Thùy Anh sau phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Nhưng ồn ào nhất chính là nghi vấn Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên có mối quan hệ đặc biệt, nhất là sau khi hai người quay chung MV với nhiều cảnh quay thân mật.

Dù Kaity Nguyễn cùng Trần Ngọc Vàng chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò, tất cả chỉ là khán giả thấy hai người quá đẹp đôi mà "đẩy thuyền" thì việc hai người né tránh nhau trong sự kiện rồi hủy theo dõi vẫn khiến cư dân mạng tiếc nuối cho cặp đôi ăn ý của phim Việt.