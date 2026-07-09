Ai là diễn viên duy nhất đóng cả 2 phim lấy cảm hứng từ Nam Phương Hoàng hậu?

HHTO - Có một diễn viên tham gia cả hai bản phim nổi tiếng về Nam Phương Hoàng hậu là Ngọn Nến Hoàng Cung và Hoàng Hậu Cuối Cùng, cách nhau hơn 2 thập kỷ.

Tóm tắt chung: Gương mặt đóng cả hai phim: NSƯT Hồng Vân là diễn viên duy nhất góp mặt trong cả hai tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu là Ngọn Nến Hoàng Cung (2004) và Hoàng Hậu Cuối Cùng (2026).

NSƯT Hồng Vân là diễn viên duy nhất góp mặt trong cả hai tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu là Ngọn Nến Hoàng Cung (2004) và Hoàng Hậu Cuối Cùng (2026). Những vai diễn hoàng tộc ấn tượng: Từ vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu (mẹ vua Bảo Đại) trong bản phim năm 2004, nữ nghệ sĩ tiếp tục hóa thân thành Đức Tiên Cung Dương Thị Thục (bà nội vua Bảo Đại) trong dự án điện ảnh mới.

Từ vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu (mẹ vua Bảo Đại) trong bản phim năm 2004, nữ nghệ sĩ tiếp tục hóa thân thành Đức Tiên Cung Dương Thị Thục (bà nội vua Bảo Đại) trong dự án điện ảnh mới. Chân dung "cây đại thụ" nghệ thuật: Sinh trưởng trong gia đình quý tộc, NSƯT Hồng Vân không chỉ có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng mà còn là một danh ca, nghệ sĩ ngâm thơ và nhà sư phạm âm nhạc kỳ cựu của Việt Nam.

Dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đang trở thành tâm điểm bàn tán sâu rộng của khán giả, đặc biệt sau khi tung ra teaser trailer đầu tiên. Lấy cảm hứng từ những sự kiện liên quan đến cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu, bộ phim còn khai thác chủ đề tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm.

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh cặp diễn viên chính Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô, dự án còn gây chú ý khi có sự góp mặt của một diễn viên gạo cội, cũng là người duy nhất cho đến nay góp mặt trong cả hai bản phim về nhân vật này.

Xuất hiện thấp thoáng trong teaser Hoàng Hậu Cuối Cùng, NSƯT Hồng Vân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng trong hình tượng nhân vật Đức Tiên Cung Dương Thị Thục, tức tổ mẫu (bà nội) của Vua Bảo Đại.

Trở về thời điểm năm 2004, trong bộ phim truyền hình kinh điển Ngọn Nến Hoàng Cung, nữ nghệ sĩ cũng từng thủ vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu - thân mẫu (mẹ ruột) của Vua Bảo Đại. Hai dự án cách nhau hơn 2 thập kỷ nhưng đánh dấu việc bà là diễn viên duy nhất xuất hiện trong hai phiên bản phim ảnh đặc biệt về Nam Phương Hoàng hậu.

NSƯT Hồng Vân đóng cả hai dự án về Nam Phương Hoàng hậu, cách nhau hơn 2 thập kỷ.

Trong bản phim điện ảnh năm 2026, vai diễn Đức Từ Cung Hoàng thái hậu được Namcito - Bảo Nhân giao cho NSƯT Diệu Đức đảm nhận. Tuy vậy, sự tái xuất của NSƯT Hồng Vân vẫn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt khi hiện tại bà đã 77 tuổi nhưng vẫn tỏa ra khí chất rất riêng. Trong khung hình chung cùng nữ chính Tăng Thanh Hà, nữ nghệ sĩ nhập vai ấn tượng, thể hiện vai trò không nhỏ tác động đến mối quan hệ vợ chồng của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu.

Ở tuổi 77, NSƯT Hồng Vân đóng phim điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp (sau Hải Nguyệt năm 1998).

Sinh năm 1949, NSƯT Hồng Vân được xem là "cây đại thụ" của nền âm nhạc Việt Nam. Điều trùng hợp là, bà cũng được sinh ra tại Huế trong một gia đình có dòng dõi hoàng tộc, có bà nội mang dòng họ Tôn Nữ. Thời trẻ, bà sở hữu giọng hát ngọt ngào, thường rong ruổi khắp TP.HCM để trình diễn cùng đồng nghiệp. Bà còn góp công lập nên Ban tam ca Đông Phương trứ danh, cũng như tham gia các đoàn ca múa nhạc nổi danh một thời như Bông Sen, Hương Miền Nam...

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca hát, bà còn tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 2001, bà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Đây cũng là thời điểm mà NSƯT Hồng Vân bắt đầu "bén duyên" với phim ảnh, và Ngọn Nến Hoàng Cung chính là dự án truyền hình đầu tay của bà ở tuổi 55.

