Tinh Hà “Say Hi” tập 2: Các Anh Trai "so kè" mảng miếng, IVAN bật khóc vì áp lực

HHTO - Video highlight tập 2 của Tinh Hà “Say Hi” hé lộ màn “so kè” mảng miếng không ai chịu ai của các Anh Trai.

Tối 8/7, Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục tung video highlight cho tập 2 của chương trình. Tại phòng Tinh Hà, các đội lần lượt chia sẻ về bài hát của mình, đồng thời liên tục "quăng" miếng, "chọc ngoáy" lẫn nhau. Mỗi team đều mang đến một concept độc đáo cùng câu chuyện riêng gắn với ca khúc.

Highlight tập 2 của Tinh Hà "Say Hi" chính thức lên sóng.

Mở đầu là phần giới thiệu “chóng mặt” tới từ đội của HURRYKNG. Các Anh Trai hóa thân thành các chàng trai mới yêu, mang theo những tổn thương và thăng trầm. Sự dễ thương của 4 anh em khiến khán giả thích thú và tò mò về bài hát sắp tới.

Màn giới thiệu " xoay vòng" của team HURRYKNG.

Trái ngược với sự sôi động của các đội khác, đội của buitruonglinh lựa chọn hình ảnh những quý ông lịch lãm khi trình diễn ca khúc Dancin' My Way. Không chỉ gây chú ý bởi concept chỉn chu, đội trưởng còn khiến khán giả bật cười với màn "tuyên chiến" đầy tự tin: "Khi đội em biểu diễn, các đội khác phải van xin hai tay".

Một điểm nhấn khác khiến khán giả thích thú đến từ màn giới thiệu đội hình đầy tính "tự phong" của đội Dương Domic. Đại diện đội, Ali Hoàng Dương hào hứng khẳng định nhóm mình sở hữu đủ bộ "tứ đại cao thủ": Dương Domic là top vocal, Pháp Kiều giữ vị trí top rapper, Đặng Hồng Hải được gọi là top producer, còn danh hiệu top dancer thuộc về chính anh. Màn "phân chia ngôi vương" đầy tự tin này ngay lập tức khiến các đội còn lại đồng loạt lên tiếng phản bác, tạo nên màn đấu khẩu rôm rả.

Đội hình Live Stage 1 của team đội trưởng Dương Domic.

Khoảnh khắc khiến khán giả chú ý là khi Anh Trai IVAN bất ngờ bật khóc, khiến cả đội lo lắng. Thực tế ngay từ phần giới thiệu, anh đã lộ rõ vẻ căng thẳng trong lần đầu trình diễn trên sân khấu tại Việt Nam.

Theo chia sẻ của DILLAN, tại cuộc thi Starlight Boys, nam nghệ sĩ cũng từng rơi nước mắt vì áp lực. Khán giả bày tỏ sự đồng cảm với Anh Trai đến từ Malaysia khi anh bối rối do không theo kịp những "mảng miếng" của anh em.

IVAN bật khóc vì căng thẳng trước giờ lên sân khấu.

IVAN cũng từng căng thẳng về phần trình diễn của mình tại cuộc thi Starlight Boys.

Tập tiếp theo của Tinh Hà "Say Hi" được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều màu sắc khác nhau, từ những sân khấu được đầu tư về ý tưởng, hình ảnh cho đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc giữa các Anh Trai. Những diễn biến được hé lộ trong highlight cũng phần nào khiến khán giả thêm tò mò về Live Stage đầu tiên của chương trình.