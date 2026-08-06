TP.HCM “nâng tầm” giao thông công cộng, teen chọn metro, xe buýt vi vu muôn nơi

HHTO - Giao thông công cộng tại TP.HCM đang khoác lên mình diện mạo mới với hàng loạt hạng mục được đầu tư, từ nhà chờ xe buýt hiện đại, hệ thống mái che kết nối đến các tuyến metro ngày càng hoàn thiện. Những thay đổi này mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện hơn và khiến nhiều bạn trẻ hào hứng đồng hành cùng xe buýt, metro thay cho phương tiện cá nhân.

Giao thông công cộng ngày càng "ghi điểm"

Trong thời gian gần đây, TP.HCM liên tục triển khai nhiều hạng mục nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, hướng đến mục tiêu khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Tại các nhà ga metro, hệ thống mái che cùng đường nối tuyến đang được hoàn thiện. Điều này sẽ giúp lộ trình từ trạm xe buýt, khu dân cư đến metro trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết đỏng đảnh nắng mưa bất chợt của thành phố.

Mái che mới kết nối ga Metro đến trạm xe buýt. Nguồn: FB Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM

Lối đi kết nối ga metro và trạm xe buýt được đầu tư lắp đặt mái che. Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM.

Đối với nhiều bạn trẻ, những thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại tạo nên sự khác biệt đáng kể trong trải nghiệm di chuyển hằng ngày.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Trần Ngọc Yến Phương (sinh năm 2005, sinh viên Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) cho biết: "Ban đầu, khi lên thành phố học, mình định dùng xe buýt đến bao giờ quen đường phố trên này thì sẽ mua xe máy cá nhân. Nhưng sau đó, mình thấy xe buýt ngày càng tiện, chạy êm hơn, lại góp phần bảo vệ môi trường nên đến giờ vẫn chưa có ý định mua xe."

Nhà chờ xe buýt "lột xác", trải nghiệm cũng khác

Không chỉ đầu tư cho metro, các trạm xe buýt cũng “khoác lên mình diện mạo mới”. Không còn là những điểm chờ khuất tầm nhìn chỉ có mỗi trụ biển báo, trạm xe buýt giờ đây được trang bị ghế ngồi, khung mái che kiên cố.

Một số trạm chờ được lắp đặt bảng LED hiển thị chuyến, thời gian đến trạm cụ thể giúp hành khách chủ động hơn trong việc di chuyển.

Nhà chờ xe buýt mới đẹp, hiện đại. Nguồn: FB Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM

Hạ tầng giao thông công cộng được hiện đại hóa mạnh mẽ. Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM.

Nhà vệ sinh sạch sẽ, thân thiện tại Bến xe buýt Sài Gòn. Ảnh: FB TTQLGTCC TP.HCM

Bạn Nguyễn Ngọc Minh Anh (sinh năm 2007, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM) chia sẻ: "Mình rất bất ngờ khi nhìn thấy trạm chờ xe buýt mình thường đi từ phía xa vì màu xanh neon rất nổi bật. Màu sắc tươi sáng như vậy không chỉ giúp người dùng dễ nhận biết trạm mà các bác tài xe buýt cũng quan sát thuận lợi hơn. Người đi xe máy cũng dễ nhận ra khu vực dừng đón, trả khách để giảm tốc độ và nhường đường cho xe buýt."

Sắc neon rực rỡ từ các trạm chờ xe buýt chờ thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM.

Bên cạnh đó, thông qua các ứng dụng như HCMC Metro hay MultiGo, người dân có thể dễ dàng tra cứu lộ trình, theo dõi thời gian xe đến, cập nhật thông tin chuyến đi và mua vé ngay trên điện thoại, giúp việc sử dụng xe buýt và metro trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt là với Gen Z vốn đã quen thuộc với các nền tảng công nghệ.

Khi việc di chuyển ngày càng dễ dàng, an toàn và thoải mái, xe buýt và metro không chỉ là phương tiện đi lại mà còn dần trở thành một phần của lối sống xanh, văn minh được nhiều bạn trẻ trong thành phố lựa chọn.