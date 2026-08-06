Chàng trai biên dịch phim Spider-Man: Hành trình đưa "Nhện iu" ra màn ảnh rộng

Tóm tắt chung Hành trình từ fan cứng: Hồ Vũ Long (VuxxLong) hiện thực hóa ước mơ biên dịch phụ đề phim điện ảnh Marvel sau 5 năm theo đuổi đam mê.

Hồ Vũ Long (VuxxLong) hiện thực hóa ước mơ biên dịch phụ đề phim điện ảnh Marvel sau 5 năm theo đuổi đam mê. Xuất thân và học vấn ấn tượng: Là cựu sinh viên Khoa Ngoại ngữ tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi rèn luyện cho bạn tư duy logic và khả năng phân tích chuyên sâu.

Là cựu sinh viên Khoa Ngoại ngữ tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi rèn luyện cho bạn tư duy logic và khả năng phân tích chuyên sâu. Dấu ấn trong cộng đồng Marvel: Chuyên dịch phụ đề cho các dự án đình đám như WandaVision, Loki... để trau dồi tay nghề, được khán giả yêu thích.

Chuyên dịch phụ đề cho các dự án đình đám như WandaVision, Loki... để trau dồi tay nghề, được khán giả yêu thích. Bén duyên với dự án chiếu rạp: Được nhà phát hành liên hệ để dịch phụ đề cho Spider-Man: Brand New Day vào tháng 4/2025.

Từ đam mê của một "fan cứng" Marvel đến dấu ấn trên màn ảnh rộng

Trong thời gian gần đây, cái tên Vũ Long (hay VuxxLong) được nhiều cư dân mạng quan tâm, đặc biệt là những ai đã xem qua phim Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) tại rạp. Chàng trai này đã giữ vai trò biên dịch phụ đề của phim và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đồng thời, anh cũng đã ra rạp để tự "thưởng thức" thành quả của mình, và ghi lại hình ảnh lẫn phản ứng khi thấy tên của bản thân trên màn ảnh rộng.

Bạn Vũ Long vui mừng khi xem phần dịch phụ đề Việt của mình trên màn ảnh rộng. Nguồn: Vũ Long

Đây được xem là cột mốc thành công ngọt ngào của Long sau 5 năm kiên trì, đi từ những bản dịch phụ đề ngẫu hứng đến công việc biên dịch viên chính thức cho một bom tấn Hollywood.

Sinh năm 2000, Long là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và mang niềm đam mê dành cho ngoại ngữ. Khi còn đi học, Long chủ trương lựa chọn phương pháp tư duy logic thay vì "học vẹt" từ vựng. Bên cạnh đó, các học phần chuyên sâu như Ngữ nghĩa học, cùng hoạt động nghiên cứu góp phần giúp anh nhạy bén trong việc thấu hiểu bối cảnh văn hóa Anh - Mỹ, từ đó đưa ra câu dịch tự nhiên, chính xác.

Vũ Long học Khoa Ngoại ngữ tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nuôi đam mê biên dịch phim từ một bình luận trên mạng

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về cơ duyên với công việc biên dịch phụ đề phim, Long tiết lộ mọi chuyện xuất phát từ năm 2021, qua dự án dài tập WandaVision trên nền tảng Disney+. "Lúc ấy bộ phim đã được dịch trên các nền tảng chiếu phim. Mình thấy phụ đề dịch hay, và cũng vì yêu thích phim quá nên muốn thử với phụ đề tự dịch, xem văn phong của mình sẽ ra sao", Long cho biết.

Thời điểm còn theo học Khoa Ngoại ngữ tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Long dịch khá nhanh và chủ động tham gia nhiều dự án (chủ yếu là phim dài tập của Marvel). Thậm chí anh còn cảm thấy vui khi có khán giả bình luận "Phim nhà Marvel không phải VuxxLong dịch thì tôi không xem", và lấy đó làm động lực để tiếp tục công việc.

Phải đến ngày Cá Tháng Tư năm 2025, Long mới được kết nối để làm công việc biên dịch phụ đề phim Spider-Man: Brand New Day. Anh chia sẻ: "Mình được một đại diện của nhà phát hành phim liên hệ và hỏi về việc tham gia dự án Spider-Man: Brand New Day. Mình mãi mới đồng ý vì còn rất nghi ngờ, cho đến tận tháng 6 khi được nhận dự án dịch phim rạp đầu tiên thì mình mới ngờ ngợ tin".

Vũ Long được cộng đồng yêu phim Marvel biết đến nhờ dịch phụ đề các dự án dài tập.

Để đảm bảo phần biên dịch của mình chất lượng nhất có thể, Long đã tận dụng lợi thế là fan lâu năm của phim Marvel để chuyển ngữ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các câu đùa đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng để bản tiếng Việt vui và không bị thô cứng. Cũng theo anh tiết lộ, từ "Spidey" khiến anh đắn đo suy nghĩ khá lâu trước khi chọn dịch thành "Nhện iu". "Sau khi phim ra mắt, đọc bình luận của nhiều người về bản dịch phụ đề phim, mình cũng phần nào nhẹ nhõm vì những quyết định lúc dịch phim của mình là đúng đắn", Long cho biết.

Ngoài ra, Vũ Long cũng bày tỏ quan điểm của mình về việc ứng dụng AI vào công việc dịch thuật. Anh chia sẻ: "Hiện tại AI giúp ích rất nhiều trong việc dịch thuật, đẩy nhanh tiến độ, dịch được đúng nghĩa những câu cơ bản. Tuy nhiên mình cảm thấy AI đôi khi dịch vẫn còn hạn chế. Nhiều câu với cấu trúc tiếng Anh dịch ra tiếng Việt khá thô, đọc không được tự nhiên. Dù có AI hỗ trợ việc và rút ngắn đáng kể thời gian làm việc, việc quan sát, chỉnh sửa và lồng ghép văn phong riêng vẫn phải đến từ con người".

Sau cùng, Long dành lời động viên đến các bạn trẻ đang theo đuổi công việc dịch thuật, đó là nếu đam mê thì các bạn hãy luyện tập không ngừng với nhiều thể loại văn bản khác nhau, có thể bắt đầu từ những dự án nhỏ nhất. Ngoài ra, các bạn đừng ngại chia sẻ kết quả có được để nhận thêm đóng góp, rồi ngày nào đó các bạn cũng sẽ được phát hiện và tham gia các dự án lớn hơn.