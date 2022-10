Trường Học Thiện và Ác: "Harry Potter" phiên bản cổ tích, thú vị nhưng phí phạm

HHT - “Trường Học Thiện và Ác” là bộ phim thú vị về những giấc mơ công chúa và những cơn ác mộng phù thủy, được thể hiện bởi dàn sao lớn như Charlize Theron hay Dương Tử Quỳnh, và những ngôi sao trẻ tiềm năng như Sofia Wylie.

Điểm cộng: Phiên bản “Harry Potter” cổ tích thú vị

Bộ phim Trường Học Thiện và Ác (The School for Good and Evil) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết được yêu thích của tác giả Soman Chainani. Thiện và Ác, Ánh sáng và Bóng tối, Anh hùng và Phản diện… là hai thế lực luôn đối đầu nhau, đó là mô-típ cơ bản trong các câu chuyện. Nhưng sẽ thế nào nếu các nhân vật Thiện hay Ác nổi tiếng trong các câu chuyện cổ tích là có thật, và họ trở thành “huyền thoại” nhờ tốt nghiệp hạng ưu từ các ngôi trường đặc thù dạy người khác trở thành nhân vật chính diện và phản diện?

Hai nhân vật chính của Trường Học Thiện và Ác là đôi bạn thân Sophie (Sophia Anne Caruso) và Agatha (Sofia Wylie) cùng sống ở một thị trấn gọi là Gavaldon. Sophie như là một phiên bản Cinderella - Lọ Lem với mái tóc vàng óng, thích thiết kế váy áo, hàng ngày phải làm rất nhiều việc dưới sự sai bảo của người mẹ kế khó chịu. Còn Agatha sống trong rừng cùng mẹ, nơi họ cùng nhau pha chế độc dược, cô nuôi một con mèo đen, mặc trang phục thường toàn màu đen, vì thế hay bị gọi là phù thủy.

Bỗng một ngày, Sophie và Agatha bị một con chim khổng lồ kỳ dị cắp bay đến một nơi kỳ lạ, tồn tại hai ngôi trường kế bên nhau: Một cho các nhân vật “tốt” và một cho những nhân vật “xấu”. Điều đáng nói là Sophie bị thả xuống ngôi trường u ám của những kẻ bất lương, còn Agatha lại ngã xuống vườn hoa nở rộ rực rỡ dành cho các nàng công chúa.

Điểm cộng: Hiệu ứng đẹp mắt và những thông điệp hay

Với nội dung nhắc đến “cổ tích” và “ma thuật”, Trường Học Thiện và Ác có bối cảnh hoành tráng và hiệu ứng đẹp mắt, thậm chí ảo diệu. Ngôi trường có những sinh vật kỳ dị như những bông hoa đẹp mà xấu tính, bù nhìn bí ngô trở thành thợ săn vào ban đêm, hình xăm có thể biến thành rồng lửa… Trang phục trong phim bắt mắt, dù là các nàng công chúa hay những kẻ phản diện, với lối trang điểm đặc trưng cùng những mái tóc cầu kỳ.

Đằng sau vẻ ngoài lấp lánh đó, Trường Học Thiện và Ác đề cập đến những vấn đề sâu sắc hơn, như đặt câu hỏi rằng liệu có thứ gọi là định mệnh không? Mỗi người đều có một “tố chất” cơ bản, như đã được định sẵn là “tốt” hay “xấu”?

Dù khao khát thoát khỏi cuộc sống bình thường nhưng Sophie không chấp nhận việc mình bị thả xuống ngôi trường dành cho những kẻ xấu. Ở bên ngôi trường còn lại, Agatha chịu đựng hết nổi các “bạn học” kiêu kỳ. Vì thế, đôi bạn liền tìm cách giúp đỡ nhau, để Sophie được chuyển sang trường “Thiện”, còn Agatha được trở về nhà. Nhưng các bài học ở trường dường như đã khiến Sophie và Agatha nhận ra rằng bản chất thực sự của mỗi người sẽ dần tự bộc lộ. Đó là những thứ nằm bên trong, nằm đằng sau mái tóc và quần áo cũng như những “nhãn dán” mà xã hội đã gắn lên cho mỗi người.

Qua đó, Trường Học Thiện và Ác gợi mở để teen tìm hiểu về sức mạnh ngầm của định kiến. Nhóm nổi tiếng ở trường Thiện chỉ toàn những cô gái xấu tính, những kẻ lập dị lầm lì ở trường Ác lại có lòng trung thành. Hay nhận ra rằng tham vọng không nhất thiết là điều tiêu cực, trong khi tiến tới hòa hợp có thể không phải là con đường đúng đắn.

Điểm trừ: Lãng phí dàn sao và nhiều tiềm năng mở rộng cốt truyện

Trường Học Thiện và Ác quy tụ dàn diễn viên tên tuổi: Charlize Theron, Dương Tử Quỳnh, Laurence Fishburne, Kerry Washington. Thậm chí, người kể chuyện không ai khác chính là “giọng nói” của Cate Blanchett. Hai nữ diễn viên trẻ, đặc biệt là Sofie Wylie với vai Agatha được đánh giá cao về ngoại hình cũng như diễn xuất. Tuy nhiên, điểm trừ của Trường Học Thiện và Ác là không có nhiều không gian để dàn sao hạng A tung hoành, nếu không muốn nói là phí phạm họ.

Cốt truyện có nhiều ý tưởng cũng như có nhiều nhân vật, nhiều mối quan hệ có thể mở rộng hơn nhưng bộ phim không làm được điều đó. Các nhân vật phụ hay chuyện tình giữa hoàng tử và Agatha được kể khá sơ sài, chưa có nhiều điểm nhấn đã vội chuyển sang một vấn đề khác. Nếu so với bộ sách của tác giả Soman Chainani, có thể thấy rằng Trường Học Thiện và Ác có một cốt truyện hợp phát triển series nhiều tập hơn là phiên bản gói gọn dài hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Dù vẫn có những điểm trừ, nhưng Trường Học Thiện và Ác là một phim khá đáng xem. Phim hiện đã lên sóng Netflix.