Sẵn sàng cho thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Sĩ tử cần chuẩn bị thế nào?

HHTO - Hướng đến giai đoạn mới khi kỳ thi tốt nghiệp THPT được chuyển sang hình thức thi trên máy tính, teen chúng mình cần chuẩn bị thế nào để nhanh chóng thích ứng?

Nhà trường đồng hành

Thầy Nguyễn Lê Tuấn Anh (giáo viên môn Ngữ Văn, trường THPT Tam Phú, TP.HCM)

Là thế hệ lớn lên cùng cuộc cách mạng số hóa, Gen Z không chỉ làm quen với hình thức học tập trực tuyến (e-learning) mà còn sẵn sàng “vượt ngàn chông gai” với các kỳ thi được chuẩn hóa trên máy tính, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT. Không để học sinh cuối cấp phải tự “đạp gió rẽ sóng”, nhiều trường THPT cũng đã sớm chuẩn bị để triển khai các hình thức kiểm tra trên máy tính, giúp học sinh quen với việc thao tác thi cử bằng chuột và bàn phím.

Thầy Tuấn Anh (Giáo viên môn Ngữ Văn, trường THPT Tam Phú, TP.HCM) chia sẻ: “Trường THPT Tam Phú đã tổ chức thí điểm đánh giá tập trung trên máy tính ở hai môn Toán và Ngữ Văn ở các kỳ kiểm tra định kỳ, với một nhóm học sinh nhất định, từ năm 2024 thông qua nền tảng trực tuyến LMS.

Trước khi bắt đầu giờ làm bài, các bạn được nhà trường hướng dẫn thao tác thi trên máy. Trước giờ thi 60 phút, thầy cô phụ trách kỹ thuật và canh thi cũng kiểm tra kỹ lưỡng bàn phím, chuột, màn hình ở từng máy, đảm bảo học sinh có thể hoàn thành bài thi tốt nhất trong khả năng của mình”.

Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia tổ chức đã có hình thức thi trên máy tính.

Bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số kỳ thi có sử dụng kết quả thi để xét tuyển đầu vào đại học do các trường đại học lớn tổ chức như kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia hay kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội đã thi trên máy tính từ nhiều năm nay.

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức được chia thành nhiều đợt thi trong năm và thi hoàn toàn trên máy tính.

Bạn Quang Minh (Khóa 22-25, trường THPT Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ hành trình “vượt vũ môn máy”, thành công “cập bến” trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia với số điểm 113/150 trong kỳ thi HSA: “Hiện nay có rất nhiều web ôn luyện thi trên mạng với ngân hàng câu hỏi đề thi khá rộng. Việc luyện trên web giúp mình quen thao tác máy và quen với áp lực thời gian trước khi bước vào thi thật."

Trang bị “năng lực số” vững chắc

Hiện tại, các trường THPT cũng đã bổ sung môn học “Giáo dục năng lực số” vào chương trình giáo dục của nhà trường. Vì thế, chúng mình nên thường xuyên “cày cuốc” môn học như thực hiện sản phẩm infographic môn Sinh học hay Địa lí, làm nhật ký đọc sách môn Ngữ Văn trên nền tảng Padlet... để thành thạo các thao tác trên máy tính.

Dự kiến khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ nhận được kết quả ngay sau khi kết thúc bài làm. Ảnh: Bộ DG-ĐT

Cô Phạm Thị Kiều Khanh (giáo viên môn Toán, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM)

Đối với các môn thiên về xử lý số liệu và tính toán như Toán, Vật lí, Hóa học hay một số dạng bài ở môn Địa lí, việc chuyển đổi liên tục giữa làm nháp bằng giấy, bấm máy tính cầm tay và theo dõi, nhập đáp án trên màn hình… dễ tạo ra các khoảng lặng không đáng có, làm gián đoạn mạch suy nghĩ khi giải một bài toán phức tạp.

Hiểu được những khó khăn học trò gặp phải khi thi các môn thiên về khoa học tự nhiên, Cô Kiều Khanh (Giáo viên môn Toán, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM) chia sẻ: “Môn Toán vốn cần quá trình tư duy liên tục, viết ra, kiểm dò, sửa đổi và thử lại. Nhưng nếu được trang bị và luyện tập đúng cách thì việc thao tác qua màn hình sẽ không còn là chuyện khó. Bạn hãy tóm tắt nhanh những giả thiết của đề bài và ghi ra giấy nháp những biểu thức quan trọng của đề. Đặc biệt là phải phân bố thời gian hợp lý cho các phần Trắc nghiệm - Đúng/ Sai - Trả lời ngắn”.

Kỹ năng quan trọng nhất: Tập trung cao độ

Vượt “vũ môn số” không chỉ đòi hỏi Gen Z thực chiến kỹ năng Tin học mà còn phải luyện tập khả năng tập trung cao độ. Với môn Ngữ Văn, vốn là môn học gắn liền với hình thức thi tự luận nhiều năm liền, việc gõ máy tính trong phòng thi cũng là một thử thách khi có thể gây xao nhãng do tiếng ồn từ việc cả phòng thi cùng gõ bàn phím cùng một lúc.

Tập trung cao độ vào màn hình máy tính trong vòng 90 phút cũng là một thách thức với nhiều thí sinh. Ảnh: freepik

Ngoài ra, thời gian làm bài lên đến 90 phút mỗi môn ở hai bắt buộc là Toán và Ngữ Văn cũng khiến nhiều bạn lo lắng. Việc tập trung cao độ, nhìn màn hình có ánh sáng xanh suốt 2 tiếng liên tục khi thi chắc chắn sẽ khiến mắt dễ mỏi hơn so với thi trên giấy.

Bảng cảm hứng (moodboard) không chỉ khơi gợi cảm hứng học tập thông qua hình ảnh, con chữ mà còn giúp ghi nhớ lâu. Ảnh: freepik

Nếu bạn sợ rằng khi thi, việc gõ bàn phím sẽ không thể truyền đạt ý tưởng mượt như khi viết tay thì hãy luyện tập tư duy khi không cầm bút bằng cách học tập qua các ứng dụng như Menti, Slido với bảng cảm hứng (moodboard) để ghi chú những kiến thức đã học. Đảm bảo luyện một thời gian, bạn sẽ lên trình thấy rõ!