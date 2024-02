Unit cuối cùng của NCT ra mắt, hóa Cupid đáng yêu nhưng nhạc có đủ bùng nổ?

HHT - Sau nhiều ngày chờ đợi với những "hint tung tóe" từ SM, người hâm mộ cuối cùng cũng đã được thấy 6 chàng trai nhà NCT WISH - nhóm nhỏ cuối cùng của NCT bắt đầu sự nghiệp idol của mình với ca khúc WISH. Cả ca từ lẫn nội dung MV đều nhận được phản ứng tích cực bởi năng lượng tươi sáng và đáng yêu.

NCT WISH - unit cuối cùng của NCT đã chính thức ra mắt với MV WISH. Ca khúc gây ấn tượng từ những giai điệu đầu tiên bởi âm hưởng tươi sáng và trẻ trung. Vì là nhóm nhỏ nhắm vào quảng bá ở thị trường Nhật Bản nên WISH được phát hành với 2 MV bản tiếng Hàn và Nhật.

MV mở đầu bằng bối cảnh tươi sáng và rực rỡ tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha). Câu chuyện dần hé mở với sự xuất hiện của Sion và Ryo khi hai anh chàng hóa thành những Cupid tập sự vừa gắn kết một cặp đôi đang cãi vã. Từ đó hành trình trở thành thần tình yêu của những chàng trai bắt đầu, dù còn vụng về và làm hỏng chuyện nhưng lại khiến người xem "quắn quéo" vì độ đáng yêu không tưởng.

WISH là một ca khúc nhạc dance có nhịp độ trung bình, dựa trên thể loại Hip-Hop Old School. Cũng như MV, lời bài hát thể hiện khát vọng tươi sáng của 6 chàng trai tiến về sự nghiệp idol đang mở ra phía trước, cùng với quyết tâm nắm giữ tương lai thông qua câu hát điệp khúc "Future in my hands" (tương lai ở trong tay chúng ta).

Hơn thế nữa, đúng như cái tên WISH, những chàng trai nhà SM khắc họa mong muốn cùng biến ước mơ của mọi người thành hiện thực bằng âm nhạc và tình yêu. Ca khúc cũng gửi một lời động viên đến người nghe rằng chúng ta nên xua tan tiêu cực và tiến về phía trước với một tâm thế sẵn sàng đón nhận. Giai điệu của WISH đã được hé lộ trong concert của SMTOWN tại Nhật Bản trước đó. WISH là một bài hát dễ nghe nhưng cư dân mạng cho rằng nó vẫn khá an toàn và khó để nhóm bùng nổ ngay lập tức.

NCT WISH là unit cuối cùng ra mắt thuộc hệ thống NCT, gồm 6 thành viên bao gồm: Sion, Riku, Yushi, Jae Hee, Ryo, Sakuya. Đội hình được chọn từ chương trình sống còn của SM - NCT Universe : LASTART, giúp các chàng trai có được lượng fan cứng nhất định trước khi chính thức ra mắt. BoA là producer chính của nhóm, chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc, sản xuất album, tạo hình đến trình diễn cho nhóm.

Trước khi chính thức debut, NCT WISH cũng từng phát hành đĩa đơn mang tên Hands Up vào ngày 8/10 năm ngoái. Bên cạnh đó, NCT WISH tổ chức tour pre-debut tại 9 thành phố ở Nhật Bản vào năm 2023, thu hút 8.000 khán giả Tokyo tham dự.