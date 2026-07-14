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UPRIZE nhìn lại hành trình trưởng thành cùng dự án "THĂNG", sẵn sàng vươn xa

Tôn Huy - Ảnh: UPRIZE
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HHTO - Sau hai đợt pre-order với hơn 10.000 album vật lý được đặt mua, UPRIZE đang tiến đến mảnh ghép cuối cùng của dự án "THĂNG". Trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, các thành viên nhìn lại những thay đổi trong tư duy và hành trình trưởng thành sau chương trình Tân Binh Toàn Năng.

Hơn 10.000 bản album vật lý được tiêu thụ sau hai đợt pre-order trở thành cột mốc đáng nể của UPRIZE trước khi MV ca khúc chủ đề THĂNG chính thức phát hành vào ngày 16/7. Nhưng với 7 thành viên, con số này chỉ là một phần trong hành trình. Điều các chàng trai tràn đầy năng lượng này nhắc đến nhiều hơn là những thay đổi trong tư duy và cách làm nghề sau khi bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng.

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Khi được Hoa Học Trò Online hỏi mỗi người hãy miêu tả về album THĂNG, bảy thành viên đã đưa ra những góc nhìn hoàn toàn khác nhau. WONBI chọn "concept ấn tượng"; DYLAN nhắc đến những màn trình diễn "mạo hiểm"; LEON gói gọn trong hai chữ "sức mạnh"; BEX ví album như một "bộ giải mã gen đặc biệt"; O.D gọi đây là một "thí nghiệm"; LAVM hài hước trả lời: "Book khách sạn gần đấy để tiết kiệm thời gian", trong khi PN khép lại bằng hai chữ ngắn gọn: "Nhạc hay".

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Câu trả lời của Phúc Nguyên khiến RIZER tò mò về album sắp ra mắt.

Bảy câu trả lời cũng cho thấy mỗi thành viên nhìn dự án đầu tay từ một góc độ riêng, từ ý tưởng, sân khấu đến những trải nghiệm trong quá trình thực hiện album. Khi được hỏi điều "THĂNG" lớn nhất sau hành trình từ thí sinh của một chương trình thực tế đến nghệ sĩ có sản phẩm phát hành toàn cầu, BEX chọn nhìn nhận cái tên album qua ba lớp ý nghĩa.

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BEX (Cường Bạch) chia sẻ góc nhìn về ba chữ "thăng" đối với UPRIZE.

"Đầu tiên là thăng hoa, vì sau một hành trình khá dài ở cuộc thi, cả nhóm đã cùng nhau đi đến vị trí hiện tại của UPRIZE. Đó là sự thăng hoa về cảm xúc. Tiếp theo là thăng cấp, khi mỗi thành viên đều cải thiện kỹ năng trong quá trình thực hiện album. Và cuối cùng là thăng tiến, điều tụi mình muốn thể hiện thông qua âm nhạc trong dự án lần này", BEX chia sẻ.

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Đôi mắt hai màu trở thành điểm nhấn độc đáo trong tạo hình của WONBI.

THĂNG là album đầu tay của UPRIZE, gồm 8 ca khúc được phát hành theo ba giai đoạn. Bên cạnh việc biểu diễn, các thành viên cũng trực tiếp tham gia nhiều công đoạn sản xuất như viết lời, rap, thu âm và hoàn thiện bản phối cùng ê-kíp.

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Sau hai đợt phát hành audio, dự án sẽ được hoàn thiện bằng MV ca khúc chủ đề THĂNG, dự kiến ra mắt vào ngày 16/7. Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng mà cộng đồng RIZER đang chờ đợi trong hành trình debut của UPRIZE, trước khi người hâm mộ có cuộc hẹn với 7 chàng trai tại fan meeting FM 127.01MHZ sẽ diễn ra ngày 17/7 tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP.HCM.

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Tôn Huy - Ảnh: UPRIZE
#UPRIZE album THĂNG #UPRIZE phỏng vấn #BEX. LAVM #DYLAN

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