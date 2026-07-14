Trên phim là đối thủ, ngoài đời Tăng Thanh Hà có mối quan hệ ra sao với Trâm Anh?

HHTO - Ai cũng biết trong phim "Hoàng Hậu Cuối Cùng", nhân vật của Tăng Thanh Hà và Trâm Anh không hề ưa nhau. Nhưng ngoài đời thì mối quan hệ của hai mỹ nhân ra sao sau nửa năm hợp tác?

Khi xem trailer Hoàng Hậu Cuối Cùng, ai cũng thấy Nam Phương Hoàng Hậu - Vua Bảo Đại - Lý Lệ Hà tạo thành tam giác tình cảm đầy rắc rối. Nhà vua vì say mê nhan sắc của Lý Lệ Hà mà bỏ bê Hoàng hậu, khiến cuộc hôn nhân ngày càng nguội lạnh, mâu thuẫn triền miên và Nam Phương Hoàng hậu nhiều lần rơi nước mắt.

Trên phim, hai mỹ nhân luôn ở thế đối đầu, hứa hẹn tạo nên một chuyện tình tay ba đầy day dứt. Còn ngoài đời, Tăng Thanh Hà và Trâm Anh lại rất thân thiết. Còn nhớ hồi cuối tháng 4 năm nay, Trâm Anh từng khoe một máy massage cổ kèm lời cám ơn “ngọc nữ của lòng em”. Theo Trâm Anh tiết lộ thì đây là món quà thiết thực mà cô được bạn diễn tặng sau khi phim đóng máy.

Thời điểm đó, nhà sản xuất Hoàng Hậu Cuối Cùng vẫn giữ kín thông tin về dàn diễn viên nên Trâm Anh chỉ có thể nói úp mở. Nhưng thế cũng đủ để khán giả khoanh vùng người mà cô cám ơn chính là Tăng Thanh Hà. Mới đây, "ngọc nữ màn ảnh Việt" cũng đăng tải ảnh chụp chung với Trâm Anh và khen đàn em “duyên quá trời duyên”.

Tăng Thanh Hà còn nhớ lại thời điểm hơn nửa năm trước, hai chị em gặp nhau rồi tự nhiên ôm nhau khóc. Netizen suy đoán đầu năm 2026 là lúc đoàn làm phim Hoàng Hậu Cuối Cùng khởi động, các diễn viên sẽ có buổi đọc kịch bản cùng nhau và có lẽ hai người thương cảm cho nhân vật của mình mà rơi nước mắt.

Vì thế, không ít khán giả chờ đợi Hoàng Hậu Cuối Cùng để xem Tăng Thanh Hà và Trâm Anh sẽ ở hai chiến tuyến như thế nào khi một người là ngôi sao kỳ cựu, một người là diễn viên mới vào nghề.