Tinh Hà Say Hi: Vương Bình nhận cái kết "đắng lòng" khi khen Sơn.K đẹp trai

HHTO - Sau khi tập 2 của Tinh Hà "Say Hi" lên sóng, bên cạnh những màn trình diễn của dàn Anh Trai, một cuộc trò chuyện ngắn giữa Vương Bình và Sơn.K cũng bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong hậu trường Live Stage 1, Sơn.K và Vương Bình thuộc hai đội khác nhau nhưng lại có dịp ngồi cạnh trò chuyện. Mọi chuyện bắt đầu khi Sơn.K liên tục cảm thán về nhan sắc của Quang Hùng MasterD. Từ đó, Vương Bình cũng hào hứng góp chuyện và cuộc hội thoại nhanh chóng rẽ sang một hướng không ai ngờ tới.

Thấy Sơn.K không ngớt lời khen ngợi trước nhan sắc của Quang Hùng MasterD, Vương Bình thẳng thắn khen Sơn.K cũng rất đẹp trai. Đáp lại, Sơn.K cũng dành cho người anh thân thiết vài lời khen khiến ai nấy tưởng đây sẽ là màn "khen qua khen lại" đầy tình cảm. Thế nhưng, ngay sau đó, Sơn.K lại bất ngờ "quay xe", giải thích rằng trước đây thấy Vương Bình đẹp trai nhưng giờ đã quá quen mắt. Nam ca sĩ còn hài hước bồi thêm: "Bây giờ em không thấy anh đẹp trai nhưng sau này sẽ thấy anh đẹp trai", khiến Vương Bình chỉ biết bật cười, đáp lại đầy bất lực: "Cảm ơn em nha!”.

Vương Bình lập tức tặng cho Sơn.K ánh nhìn “viên đạn” ngay sau khi bị phủ nhận nhan sắc.

Màn đáp lời của Sơn.K khiến Vương Bình chỉ biết cười trừ, còn khán giả thì được phen cười nghiêng ngả vì quá "tiểu phẩm". Chỉ vài chục giây ngắn ngủi nhưng đoạn clip này đã lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới các đoạn video, không ít bình luận thích thú trước cách tung hứng tự nhiên của cả hai.

Người hâm mộ thích thú trước những tương tác đáng yêu của cả hai.

Là một trong những cặp bạn thân được cộng đồng người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" từ Anh Trai "Say Hi" mùa 2, mỗi lần Vương Bình và Sơn.K tương tác đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Không chỉ người hâm mộ, chính ê-kíp chương trình cũng nhiều lần "tiếp sức" cho cặp đôi này. Trước đó, kênh chính thức của nhà đài từng đăng tải riêng những video tổng hợp các khoảnh khắc tương tác của Vương Bình và Sơn.K.

Những khoảnh khắc tương tác của Vương Bình và Sơn.K từng được Vie tổng hợp.

Dù chỉ xuất hiện trong vài chục giây, màn tung hứng giữa Vương Bình và Sơn.K vẫn đủ để trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều sau khi tập 2 lên sóng. Với "phản ứng hóa học" tự nhiên mỗi khi đứng cạnh nhau, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ còn mang đến nhiều màn tương tác thú vị ở những chặng tiếp theo của Tinh Hà "Say Hi".