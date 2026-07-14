ATVNCG 2026: Duy Khánh lên tiếng sau phát ngôn của Tổng giám chế Vân Hạnh

HHTO - Sau khi Tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, Duy Khánh trở thành tâm điểm của nhiều tranh luận. Khi nam diễn viên chính thức lên, những chia sẻ trước đó của Tổng giám chế Vân Hạnh cũng được khán giả nhắc lại.

Sau khi Tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phát sóng, Duy Khánh là một trong những Anh Tài nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những tranh luận về Biệt Đội Tái Xuất, một số đoạn cắt ghi lại màn lập đội của nhà Mỹ Nam cũng được chia sẻ rộng rãi, trong đó có tình huống giữa Duy Khánh và Lê Xuân Tiền.

Ảnh: Threads Duy Khánh.

Sau nhiều ngày im lặng, Duy Khánh đã chính thức lên tiếng giải thích. Nam diễn viên cho biết, anh muốn chờ những tranh luận lắng xuống trước khi chia sẻ lại toàn bộ diễn biến của tình huống.

Theo Duy Khánh, khi Lê Xuân Tiền quyết định gia nhập nhà Mỹ Nam, anh rất vui và cùng BB Trần liên tục tung hứng để kêu gọi thêm thành viên về đội. Sau khi Lê Xuân Tiền ngồi xuống, anh còn đùa: "Nhóm gì mà ai cũng đẹp trai không vậy, để em thử làm nét cool ngầu giống anh Tiền coi sao".

Ảnh: Threads Duy Khánh.

Duy Khánh chỉ ra vấn đề là ở chỗ những khoảnh khắc này không xuất hiện đầy đủ trên sóng. Theo nam diễn viên, chương trình đã lược bỏ nhiều diễn biến trước và sau tình huống nên khi các câu nói, biểu cảm được đặt cạnh nhau, một bộ phận khán giả hiểu lầm rằng anh không hào hứng khi Lê Xuân Tiền về đội.

Duy Khánh cũng bày tỏ hy vọng những hình ảnh hậu trường cùng lời chia sẻ của mình và BB Trần sẽ giúp khán giả có thêm góc nhìn về câu chuyện.

Duy Khánh chia sẻ trong broadcast cá nhân về tình huống chọn đội gây tranh luận.

Trong buổi chia sẻ trước đó, Tổng giám chế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 - bà Vân Hạnh - từng đề cập đến những tranh luận liên quan cách tương tác của các Anh Tài mùa 2024.

Bà cho rằng sau hai năm đồng hành, các Anh Tài đã quen với cách trò chuyện thoải mái cùng nhau. "Chúng tôi có thể nói bất kỳ điều gì với nhau nhưng mọi người hiểu rằng đó không phải là sự thật, chúng tôi chỉ đang đùa như những người bạn, những người anh em với nhau" - bà Vân Hạnh phân trần.

Ảnh: Tôn Huy.

Theo bà, đây là điều ê-kíp cần điều chỉnh khi bước sang mùa mới, bởi không phải khán giả nào hay những nghệ sĩ lần đầu tham gia cũng quen với cách tương tác này.

Về phía các Anh Tài, Tổng giám chế cho rằng: "Các anh cũng sẽ không được thoải mái nói gì thì nói, ban biên tập cũng phải xem lại những cái đó có nên ngay lập tức đưa ra rất nhiều thứ mà mình cảm thấy hay ho và thú vị không. Bởi vì thú vị với mình nhưng chưa chắc những người khác đã quen".