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Quang Hùng MasterD và sự trùng hợp khó tin giữa Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Say Hi

Thiện Dư

HHTO - Ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ của nhóm Quang Hùng MasterD, CoolKid, Cody Nam Võ và Jaysonlei mang đến điểm trùng hợp thú vị giữa Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Say Hi.

Đã đi qua 2 tập và Live Stage đầu tiên, Tinh Hà "Say Hi" nhận được đông đảo tình yêu từ khán giả dành cho 24 Anh Trai. Trong số 6 ca khúc đã ra mắt, 50 Cuộc Gọi Nhỡ là cái tên đang chiếm giữ vị trí Top 1 trending trên BXH âm nhạc của YouTube. Thực chất, đây còn là cột mốc đánh dấu sự trùng hợp không thể tin được của Tinh Hà "Say Hi"Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên.

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50 Cuộc Gọi Nhỡ đạt vị trí hạng 1 trending và tạo nên điểm trùng hợp thú vị với Anh Trai "Say Hi".

Cụ thể, ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ đã đạt vị trí cao nhất trên BXH thịnh hành của YouTube vào ngày 12/7/2026. Trùng hợp là, nếu trở về ngày này 2 năm trước, chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 1 cũng có ca khúc Catch Me If You Can đạt thành tích tương tự. Hai bài hát ghi dấu thành tích ấn tượng vào cùng ngày, cùng tháng nhưng cách nhau 2 năm, đồng thời đều là những bản hit đầu tiên mở màn cho chuỗi "Top 1 trending" của chương trình tương ứng.

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Catch Me If You Can cũng đạt hạng 1 trending ngày 12/7, trùng với 50 Cuộc Gọi Nhỡ.

Mặt khác, vẫn còn một điểm thú vị nữa liên quan đến Catch Me If You Can50 Cuộc Gọi Nhỡ. Cả hai ca khúc đều có một "điểm giao nhau", là đều có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD. Nếu trước đó, đoạn đếm "1, 2, 3, 4" bằng tiếng Thái của anh trong Catch Me If You Can gây sốt thì giờ đây, đoạn "Là hàng triệu nỗi nhớ anh đem chôn giấu trong nơi màn đêm" của nam ca sĩ cũng đang được đón nhận nồng nhiệt.

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Hai ca khúc đều có Quang Hùng MasterD tham gia.

Bên cạnh đó, Tinh Hà "Say Hi" còn đánh dấu những sự trùng hợp dở khóc dở cười khác. Chẳng hạn như "lời nguyền" diễn đầu tiên vẫn đeo bám CONGB từ Anh Trai "Say Hi" 2025 cho đến lần này. Hoặc, Pháp Kiều vẫn đang tự tin ngẩng cao đầu khi giữ vững danh hiệu "linh vật Top 1", khi ca khúc Bad Night đạt hạng 1 bình chọn trong vòng Live Stage 1.

Tập 3 sẽ đánh dấu màn chia đội và tranh giành bài hát mới, hứa hẹn mang đến những "giờ" xem thú vị dành cho khán giả. Đây cũng là cơ hội để Tinh Hà "Say Hi" mang đến những chi tiết "duyên nợ" mới, khiến cả Vũ trụ "Say Hi" trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Xem thêm tin tức về chương trình Tinh Hà "Say Hi" ngay TẠI ĐÂY.

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Thiện Dư
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Tinh Hà "Say Hi"

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