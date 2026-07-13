ATVNCG 2026: Anh Tài Thơm Da LAB, Hoàng Dũng viên mãn với chuyện tình thập kỷ

Thơm (Da LAB)

Là một trong những "hiện tượng visual", sở hữu lượng thảo luận cao tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Anh Tài Thơm (Da LAB) ngoài đời vô cùng yêu thương gia đình. Tính đến nay, anh và bà xã đã có hơn 14 năm đồng hành bên nhau, bao gồm 5 năm yêu và hơn 9 năm "về chung một nhà".

Cô quen anh khi cả hai còn học chung trường đại học và kết hôn vào năm 2016. Từng theo đuổi công tác biên tập viên truyền hình, qua những gì anh Thơm kể về vợ qua các mẩu chuyện gia đình, có thể thấy "nàng thơ" của anh có tính cách hài hước và độc lập. Vocal của nhóm Da LAB từng chia sẻ ngọt ngào rằng vợ anh chính là nguồn cảm hứng vô tận và là người thú vị đến mức khiến anh luôn bị thu hút, không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng cùng 2 cô công chúa chính là hậu phương vững chắc giúp anh chinh phục hành trình âm nhạc mới tại ATVNCG 2026.

Thỏ (Da LAB)

Tương tự như người anh em cùng nhóm, Thỏ (Da LAB) khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền vững. Cả hai trải qua những năm tháng thanh xuân đầy thử thách, từ thuở nhóm Da LAB còn chưa bùng nổ danh tiếng. Mặc dù Thỏ ít khi chia sẻ chuyện đời tư, nhưng qua những chia sẻ của anh, ai cũng cảm nhận được rằng anh được gia đình nhỏ ủng hộ đằng sau để chinh phục những cột mốc âm nhạc mới.

Hoàng Dũng

Đầu năm 2026, Anh Tài Hoàng Dũng khiến cõi mạng chấn động khi bất ngờ công khai mình đã kết hôn từ 6 năm trước, tức là vào năm 2020 khi anh 25 tuổi. Bà xã của Hoàng Dũng lớn hơn nam ca sĩ 1 tuổi, không chỉ là bạn đời mà còn đảm nhận vai trò quản lý, đi cùng anh từ những ngày đầu khó khăn. Hoàng Dũng kể rằng anh thậm chí từng không đủ tiền mua nhẫn cưới. Anh từng ví mình như một chú ngựa hoang và vợ chính là người phù hợp để "cầm cương", giúp anh sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn.

Phùng Minh Cương

"Hoàng tử xiếc" Phùng Minh Cương sở hữu câu chuyện tình yêu ngọt ngào, gây bão mạng xã hội vì tiến độ kết hôn "thần tốc". Nam nghệ sĩ và bà xã gặp nhau lần đầu vào cuối tháng 2/2025 và chính thức về chung một nhà chỉ sau 9 tháng tìm hiểu. Bà xã anh vốn là khán giả đi xem anh biểu diễn rồi chủ động xin chụp ảnh với anh. Cả hai sau đó phải lòng nhau sau nhiều ngày nhắn tin qua lại. Chàng nghệ sĩ xiếc về sau đã chủ động theo đuổi và cầu hôn cô. Hiện tại, cô vừa là hậu phương, vừa là người đồng hành giúp nam nghệ sĩ tự tin bứt phá tại sân chơi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Thái VG

Đằng sau vẻ ngoài gai góc, phong trần của huyền thoại rap Thái VG là một anh chồng "simp" vợ chính hiệu. Nam rapper và bà xã đã có nhiều năm gắn bó, cùng nhau xây dựng cuộc sống và nuôi dạy các con tại Mỹ trước khi quyết định đưa cả gia đình trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Bà xã của Thái VG mang vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại và gu thời trang cực chất, đồng thời cũng rất tâm lý, tinh tế. Trong suốt các chương trình thực tế mà anh tham gia tại Việt Nam, cô luôn là người tháp tùng, chăm sóc anh ở hậu trường và hỗ trợ giúp anh vượt qua rào cản ngôn ngữ.