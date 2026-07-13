ATVNCG 2026: Trịnh Thăng Bình bị "đào" lại quá khứ, công khai "xin vai" Huỳnh Lập

HHTO - Sau khi được Gai Con "đào" lại loạt vai diễn trong quá khứ, Trịnh Thăng Bình đã hài hước công khai "xin vai" từ đạo diễn Huỳnh Lập, khiến dàn Anh Tài và khán giả thích thú.

Việc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 thông báo hoãn phát sóng tập 3 khiến nhiều Gai Con không khỏi hụt hẫng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ lại tiếp tục "biến chông gai thành cơ hội", rủ nhau "đào" lại các tư liệu cũ của dàn Anh Tài khóa 2026. Trong số đó, Trịnh Thăng Bình bất ngờ trở thành tâm điểm khi khán giả phát hiện nam ca sĩ từng có quãng thời gian hoạt động khá sôi nổi với vai trò diễn viên trước khi nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc.

Giọng ca Người Ấy khiến nhiều khán giả bất ngờ với loạt vai diễn trong quá khứ. Nguồn: @xeko.phonui

Sau nhiều ngày bị fan "đào" lại những phân cảnh trong các bộ phim và MV đầu sự nghiệp, Trịnh Thăng Bình cũng hài hước lên tiếng trên trang cá nhân: "Sẵn các bạn đã đào lại nhân tiện cho mình khai luôn: Mình đóng tổng cộng 4 phim truyền hình, 3 phim điện ảnh. Các bạn có đào thì giúp mình tag tên của Đạo diễn trăm tỷ Huỳnh Lập vô dùm mình ha. Xin vai phim điện ảnh của Lập bữa giờ mà Lập đang suy nghĩ vì sợ mình chưa có kinh nghiệm. Cám ơn các bạn rất nhiều."

Màn công khai "xin vai" của Trịnh tổng khiến Gai Con "cười xỉu".

Dưới bài đăng, 14 Casper hài hước bình luận: "Em chủ động công khai đăng clip casting còn chưa được nè anh Bình ơi", Đinh Mạnh Ninh trêu: "Vai giả gái anh đóng không?", còn Huỳnh Lập lập tức "thả đề bài": "Anh nghĩ sao về Cậu Út Cậu Con Cúc?". Phần tung hứng duyên dáng giữa các Anh Tài khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời tiếp tục ủng hộ Trịnh Thăng Bình góp mặt trong dự án điện ảnh tiếp theo của Huỳnh Lập.

Nhiều người còn gợi ý Trịnh Thăng Bình đảm nhận hình tượng Việt kiều trở về nước hoặc một vai công tử hào hoa trong bộ phim Cậu Út Cậu Con Cúc của Huỳnh Lập.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi bật của V-Pop, Trịnh Thăng Bình từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và còn đỗ thủ khoa đầu vào. Dù sau này lựa chọn âm nhạc là con đường chính, quãng thời gian học diễn xuất vẫn giúp anh tích lũy nhiều kỹ năng biểu diễn quan trọng.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Trịnh Thăng Bình góp mặt ở bốn bộ phim truyền hình gồm Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau, Tam Nam Vẫn Phú, Hát Ca Bềnh Bồng, Người Đẹp Online và ba dự án điện ảnh Ông Ngoại Tuổi 30, Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp và Trái Tim Quái Vật. Dù sau này được biết đến nhiều hơn với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ qua loạt bản hit pop ballad, việc những hình ảnh diễn xuất năm xưa bất ngờ được "đào" lại cũng khiến không ít khán giả kỳ vọng sẽ sớm thấy Trịnh Thăng Bình tái xuất trên màn ảnh trong thời gian tới.