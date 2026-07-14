ATVNCG 2026: Dàn Anh Tài thử vai trực tuyến, Huỳnh Lập dựng kịch bản "bất ổn"

HHTO - Chỉ với một bài đăng trên Threads, Huỳnh Lập đã mở màn một buổi "thử vai trực tuyến" với sự hưởng ứng của nhiều Anh Tài Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Từ những bình luận riêng lẻ, anh tiếp tục ghép các nhân vật thành một câu chuyện khiến nhiều người theo dõi thích thú.

Trên Threads cá nhân, Huỳnh Lập mới đây đăng dòng trạng thái: "Lập thấy nhiều Anh Tài muốn đóng phim quá. Thôi giờ các Anh Tài cmt (comment) vào đây, thích đóng vai gì, tính cách ra sao, em xem nếu được thì em mời." Lời mời nhanh chóng nhận được phản hồi từ nhiều Anh Tài trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, biến phần bình luận thành một "buổi thử vai trực tuyến".

Dàn Anh Tài K26 hào hứng tham gia "casting trực tuyến".

Mỗi người mang đến một ý tưởng nhân vật theo cách riêng. Thái VG muốn hóa thân thành một hồn ma, "Cụ" Chung mong được đảm nhận vai phản diện nhưng vẫn "nhìn thật chính diện và đẹp", đồng thời đùa rằng chỉ thích quay trong nhà hoặc nơi có máy lạnh. "Nụi" Nghĩa tự xây dựng hình tượng chàng trai quê hiền lành liên tục gặp biến cố, còn Hồ Đông Quan tự ứng cử vào vai pháp sư bắt ma.

Điều thú vị là màn "casting" không dừng lại ở những lời ứng tuyển. Sau đó, Huỳnh Lập tiếp tục chia sẻ một bài đăng mới để lần lượt phân vai cho dàn Anh Tài. Một số lựa chọn được giữ nguyên theo mong muốn ban đầu, như Thái VG vào vai hồn ma hay Hồ Đông Quan trở thành pháp sư. Từ những gợi ý tưởng chừng không liên quan, Huỳnh Lập ghép các nhân vật thành một câu chuyện thống nhất.

Huỳnh Lập "chạy kịch bản" cho dàn Anh Tài theo mong muốn.

Trong "kịch bản" ngẫu hứng này, Đông Hùng, Đinh Mạnh Ninh, Thỏ, Đại Nghĩa, Hà An Huy, Cheng và Trịnh Thăng Bình cũng lần lượt xuất hiện với những vai trò khác nhau. Các tình huống được nối tiếp liên tục, từ những màn rượt đuổi, va chạm cho đến cú "bẻ lái" khi Nguyễn Văn Chung được giao vai phản diện. Đến lúc hai nhân vật chính do Thơm và Trịnh Thăng Bình xuất hiện thì "bộ phim" cũng khép lại.

Nhóm 3T cùng nhiều Anh Tài ATVNCG 2026 được Huỳnh Lập "nhá hàng" cho phần 2.

Cách kết nối những ý tưởng riêng lẻ thành một câu chuyện chung khiến bài đăng của Huỳnh Lập thu hút thêm nhiều bình luận từ người hâm mộ. Không ít người cũng đặt câu hỏi về những Anh Tài chưa xuất hiện trong "dàn diễn viên".

Trước thắc mắc về sự vắng mặt của một số thành viên, Huỳnh Lập cho biết: "Còn phần 2 nghe bạn, nhiều nhân tố chưa xuất hiện lắm". Động thái này tiếp tục khiến cộng đồng Gai Con tò mò, chờ xem những gương mặt còn lại sẽ được đưa vào "vũ trụ" kịch bản này theo cách nào.