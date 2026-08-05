Bão số 3 không ảnh hưởng đất liền, Thủ đô Hà Nội có thể sắp nắng nóng trở lại

HHTO - Bão số 3 (Kujira) đã xuất hiện trên Biển Đông nhưng dự báo không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Ở Hà Nội, nắng nóng có khả năng sắp quay trở lại.

Tóm tắt nhanh: · Bão số 3 Kujira hiện được dự báo không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. · Hà Nội vẫn còn khả năng xuất hiện mưa rải rác, gián đoạn đến khoảng ngày 7/8. · Nắng nóng có khả năng quay trở lại từ khoảng ngày 8/8, theo phần lớn các mô hình dự báo.

Mưa rải rác, gián đoạn và bất chợt vẫn duy trì ở Hà Nội trong hôm nay, 5/8, và khoảng 2 ngày tới. Buổi sáng trời thường mát, còn buổi trưa đến chiều lại oi, nhất là những lúc không mưa.

Trong khi đó, bão số 3 đã xuất hiện trên Biển Đông, liệu có khiến thời tiết trên đất liền thay đổi?

Bão số 3 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam

Hiện nay, ở khu vực Bắc Biển Đông đang có cơn bão số 3, tên quốc tế là bão Kujira (tên do Nhật Bản đề xuất, có nghĩa là Cá Voi).

Dù có cái tên khá ấn tượng nhưng bão số 3 không mạnh, sức gió mạnh nhất chỉ ở cấp 8, vừa đạt ngưỡng để được gọi là bão.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, bão số 3 đang vòng ngược trở lại phía Đông, hướng về phía Philippines. Vì vậy, nhìn chung bão số 3 được dự báo không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão số 3. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari, JTWC.

Hà Nội có thể có nắng nóng từ 8/8

Từ khoảng ngày 7/8, Hà Nội có thể giảm mưa.

Phần lớn các mô hình hiện tại dự báo nắng nóng có thể xảy ra ở Hà Nội từ khoảng ngày 8/8, một phần do ảnh hưởng gián tiếp của cơn bão mạnh Dolphin (không ở Biển Đông).

Trong các ngày 8 - 10/8, nếu có hôm nào nhiệt độ ở Hà Nội chưa đạt ngưỡng nắng nóng (35oC) thì nhiều khả năng là cũng sẽ sát mức này.

Dự báo nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 8/8. Ảnh: Ventusky, ICON.

Vì vậy, trong vài ngày tới, người dân Hà Nội vẫn nên mang theo đồ che mưa khi ra ngoài.

Từ khoảng ngày 8/8, nếu nắng nóng quay lại đúng như dự báo, người dân nên uống nhiều nước, cân bằng giữa làm việc với nghỉ ngơi vì sau nhiều ngày mưa, nắng nóng trở lại có thể khiến nhiều người dễ bị mệt mỏi, nhức đầu.