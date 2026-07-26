Vì sao cây cao nhất thế giới 700 năm tuổi được giấu kín vị trí, không thể tiếp cận?

HHTO - Đã được phát hiện từ 2 thập kỷ trước, nhưng cái cây cao nhất thế giới chính xác ở đâu thì vẫn là một bí mật. Có những người cố tìm nó nhưng không thấy. Vì sao lại như vậy?

Tóm tắt nhanh: · Cây cao nhất thế giới hiện tại là một cây gỗ đỏ ở Mỹ, cao khoảng 115,9 mét, được đặt tên theo vị thần Hyperion. · Có những lời đồn rằng Hyperion đứng ở một khu vực thiêng liêng, được che chở bởi những "vị thần bảo hộ" của rừng già. · Một số ít người biết vị trí của cây cũng không tiết lộ để bảo vệ cây.

Ở đâu đó tại bang California (Mỹ), có một cái cây cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do, nếu tính cả bệ đỡ của bức tượng. Mà nếu không tính bệ đỡ, thì cái cây đó còn cao hơn gấp đôi bức tượng, theo trang NPR.

Người ta biết cái cây đó tồn tại, biết đó là cây cao nhất thế giới, nhưng rất hiếm người biết chính xác vị trí của cây, và gần như không ai đến được chỗ cái cây này.

Đó là cây gỗ đỏ (hồng sam) mang tên Hyperion, là tên một vị thần Titan trong thần thoại Hy Lạp, đại diện cho ánh sáng bầu trời.

Có nhiều lời đồn đại xung quanh cây Hyperion, chẳng hạn cây ở một vị trí thiêng liêng được che chở bởi những "vị thần bảo hộ" của rừng; hoặc cây ở khu vực có nhiều hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra nên không ai tìm tới được.

Đây là cái cây từng được coi là cao nhất thế giới trước khi Hyperion được xác nhận là cao hơn (trên cây này có 3 người mặc áo xanh). Còn với Hyperion, các trang báo lớn viết rằng hầu hết ảnh trên mạng không phải là ảnh thật. Ảnh: James Balog.

Vì sao gần như không ai đến được chỗ cái cây cao nhất thế giới?

Theo trang IFLScience, Hyperion hiện cao khoảng 115,92 mét, tức là khoảng bằng hoặc hơn một tòa nhà 35 tầng. Cây này được cho là cây cao nhất thế giới còn đang sống, và "ẩn mình" sâu trong Vườn Quốc gia Gỗ đỏ ở Bắc California.

Cây này được 2 người đi bộ đường dài là Chris Atkins và Michael Taylor phát hiện vào năm 2006. Sau đó, một nhóm các nhà khoa học đã leo lên ngọn cây và thả thước dây xuống đất để đo, theo NPR.

Để rồi cây này được xác nhận là cây cao nhất thế giới, và từ đó mang tên Hyperion.

Lớp vỏ cây Hyperion. Ảnh: Ashley Harrell/ SFGate.

Nhưng rồi không một ai trong số những người nói trên tiết lộ vị trí chính xác của cái cây. Có lời đồn rằng tọa độ của cây đã từng được một trang web đăng tải vào năm 2015, nhưng sau đó thông tin cũng biến mất.

Cũng có những người cố tìm cái cây, nhưng không có con đường mòn nào để đến đó cả. Nghe nói rằng, người ta chỉ có thể đi xuyên qua rừng cực kỳ rậm rạp và đường đi rất dài, nên có những người từng đi tìm Hyperion mà không được, theo trang IFLScience.

Một cây cổ thụ khổng lồ (không phải Hyperion). Ảnh: David Mickelson/ Groveoftitans.

Không phải bí ẩn, mà là một cách bảo vệ

Nhiều người có thể nghĩ Hyperion được giữ bí mật vị trí để tăng vẻ huyền bí, hoặc có thể xung quanh đó có gì huyền bí thật nên cần được giữ kín.

Nhưng thực tế lại đơn giản hơn rất nhiều.

Theo SFGate, nếu nhiều người tìm đến thì không thể tránh ảnh hưởng tới thảm thực vật và cả hệ thống rễ của cây. Vì vậy, những người đầu tiên biết về cây đã quyết định không chia sẻ vị trí chính xác.

Còn Cục Công viên Quốc gia của Mỹ thì đã quyết định đóng cửa toàn bộ khu vực, tuyên bố sẽ phạt tới 5.000 đôla (hơn 130 triệu đồng), có thể phạt tù với những người cố tình vi phạm và tìm đến chỗ Hyperion.

Vì vậy mà nhiều người vẫn coi vị trí của Hyperion như một "thánh địa" giữa rừng già.

Và những "vị thần bảo hộ" của cây không phải nhân vật huyền bí, mà là các nhà khoa học và các nhà chức trách - những người hiểu rằng đôi khi, cách tốt nhất để bảo vệ một báu vật của thiên nhiên là… giữ không để cho con người tiếp cận.

Một người đi bộ trong một vườn quốc gia ở Mỹ. Ảnh: Tales By Trees.

Hyperion là "kẻ sống sót may mắn"

Hyperion cũng được xem là một "kẻ sống sót may mắn" vì có một câu chuyện thú vị liên quan đến sự tồn tại của cây.

Chỉ cách Hyperion 100 mét là một vùng đất hoang tàn do quá trình khai thác gỗ vào những năm 1970, theo trang Tales By Trees. May thay, giữa lúc các đợt khai thác gỗ quy mô lớn đang diễn ra, khu vực nơi Hyperion đang đứng lại được sáp nhập vào Vườn Quốc gia Gỗ đỏ.

Thế là cái cây cao lớn này đã "thoát hiểm" trong gang tấc. Đến nay, Hyperion được cho là đã khoảng 700 - 800 năm tuổi.

Và đến giờ, có lẽ điều đặc biệt của Hyperion không chỉ là chiều cao gần 116 mét. Mà là để bảo vệ Hyperion, giữa thời đại của những bản đồ số và những thiết bị định vị, vẫn có một nơi con người chủ động không ghi vị trí, không chỉ đường cho ai.

Những điều đó không phải để giữ một bí mật, mà để Hyperion của rừng già có thể tiếp tục đứng đó thêm nhiều thế kỷ nữa.