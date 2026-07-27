Hà Nội có thể mưa từ tối nay: Thời điểm nào sẽ mưa to và giảm nhiệt mạnh?

HHTO - Hà Nội có thể bắt đầu có mưa từ chiều tối nay, sau đó có thời điểm mưa to, có thể có dông. Khi mưa nhiều hơn, nhiệt độ ở Hà Nội giảm rõ rệt, trời chuyển mát.

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội có thể bắt đầu có mưa từ chiều tối 27/7. · Mưa vừa đến mưa to có thể xảy ra ở Hà Nội vào đêm 27/7, rạng sáng 28/7. · Ngày 28/7, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể chưa tới 30oC, trời mát hẳn.

Ở Hà Nội hôm qua trời khá nóng. Đến hôm nay, dù nhiệt độ có thể không đến mức nắng nóng nhưng trời vẫn rất oi, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể vượt 40oC.

Nhưng thời tiết có khả năng sẽ sớm thay đổi.

Mưa có thể xuất hiện từ chiều tối và tăng vào ban đêm

Theo các mô hình dự báo hiện tại, từ khoảng chiều tối đến tối nay, 27/7, Hà Nội sẽ có mưa. Đêm nay và rạng sáng mai được dự báo là khoảng thời gian dễ có mưa vừa đến mưa to, dông.

Cùng thời điểm này, nhiều khu vực khác ở miền Bắc cũng có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Dự báo mưa ở một số nơi tại miền Bắc vào đêm nay, 27/7 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong mưa lớn và dông có thể xảy ra sét, gió giật mạnh, ngoài ra còn đi kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất… Người dân lưu ý xem các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở theo thời gian thực tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Ngày mai Hà Nội có thể mát rõ rệt

Các mô hình dự báo quốc tế hiện khá thống nhất rằng trong ngày 28/7, Hà Nội có thể có mưa nhiều hơn, thậm chí là rải rác trong cả ngày.

Do mưa nhiều, nhiệt độ ở Hà Nội trong ngày mai được dự báo giảm đáng kể: Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể chưa tới 30oC, nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều chỉ khoảng 33 - 34oC.

Những mức nhiệt độ như trên là rất dễ chịu ở thời điểm cuối tháng 7. Vì vậy, ngày mai nhiều gia đình cũng có thể tranh thủ cho điều hòa "nghỉ ngơi" để tiết kiệm điện.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 28/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Với những dự báo mưa như trên, người dân nên chủ động sắp xếp công việc để tránh bị ảnh hưởng; nếu đang ở ngoài mà thấy mưa lớn hoặc dông gió thì nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn.