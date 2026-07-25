Vì sao không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là đối diện giường ngủ?

HHTO - Quan niệm từ xưa ở nhiều nền văn hóa cho rằng không nên treo đồng hồ đối diện giường ngủ, hoặc thậm chí là không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ. Vì sao lại như vậy, và nên treo hoặc đặt đồng hồ ở vị trí nào?

Tóm tắt nhanh: · Theo quan niệm phong thủy và kiến trúc từ xưa ở nhiều nước thì không nên treo đồng hồ đối diện giường ngủ, hoặc nếu có thể thì không treo trong phòng ngủ. · Đồng hồ được coi là vật có thể cản trở năng lượng tốt, gây cảm giác căng thẳng, khó thư giãn. · Nếu treo đồng hồ trong phòng ngủ, nên chọn loại hoạt động êm, không phát sáng.

Theo quan niệm trong phong thủy và không gian ở một số nền văn hóa phương Đông, việc treo đồng hồ đối diện giường ngủ là rất không tốt.

Thậm chí, nhiều nhà nghiên cứu phong thủy cho rằng không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ.

Thực tế, trong các phòng khách sạn rất hiếm khi treo đồng hồ, và nếu có, người ta cũng không treo đối diện giường ngủ.

Những quan niệm từ xưa

Từ lâu, trong phong thủy, nhìn chung đồng hồ không được coi là vật có năng lượng tốt, vì chúng tượng trưng cho sự chảy trôi của thời gian. Nhất là những chiếc đồng hồ lớn thì càng được xem là mang ngụ ý về sự hữu hạn của đời người.

Vì vậy, theo phong thủy thì không nên treo đồng hồ đối diện giường ngủ, tức là ở vị trí mà người nằm trên giường dễ dàng nhìn thấy.

Thậm chí, nhiều người từ xưa còn khuyên không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ, vì như vậy bị coi là thu hút năng lượng xấu, tạo cảm giác thời gian luôn "đè nặng", khiến người trong phòng không cảm thấy yên tâm.

Từ xưa đã có quan niệm không treo đồng hồ ở vị trí mà người nằm trên giường có thể dễ dàng nhìn thấy. Ảnh minh họa: The Horologista.

Không chỉ trong phong thủy, mà theo Vastu Shastra (khoa học kiến trúc, thường được xem như phong thủy của Ấn Độ) thì cũng nên tránh treo đồng hồ đối diện giường.

Việc treo đồng hồ đối diện giường được cho là cản trở dòng năng lượng tích cực, gây lo lắng, căng thẳng, theo nền tảng tư vấn bất động sản Dwello và trang Times of India của Ấn Độ.

Dưới góc nhìn thực tế, có phải không nên treo đồng hồ đối diện giường?

Ở góc độ sắp xếp không gian sống và tâm lý học thì đúng là nên tránh treo đồng hồ đối diện giường.

Theo trang chuyên về đồng hồ The Horologista, người nằm trên giường mà liên tục nhìn thấy đồng hồ có thể rơi vào tâm lý "sợ mất mát", có thể dẫn đến mất ngủ.

Nếu đồng hồ có tiếng tích tắc hoặc có các con số phát sáng thì càng dễ làm gián đoạn giấc ngủ. Mà việc vừa ngủ dậy đã nhìn thấy đồng hồ có thể tạo cảm giác căng thẳng, vội vã, bị áp lực.

Trang The Horologista cũng đề cập rằng một số nghiên cứu cho thấy 68% người ngủ ngon hơn trong vòng 2 tuần sau khi bỏ đồng hồ hiển thị rõ ràng khỏi khu vực nằm ngủ.

Nhiều người cho rằng nhìn đồng hồ nhiều sẽ dễ có cảm giác căng thẳng, bị áp lực. Ảnh minh họa: Magnific.

Nên treo đồng hồ ở đâu?

Các chuyên gia phong thủy nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là sự cân bằng chứ không nhất thiết là không được đặt chiếc đồng hồ nào trong phòng ngủ.

Tức là, theo phong thủy hay về thực tế thì vẫn có thể treo đồng hồ trong phòng ngủ ở vị trí tiện xem giờ. Nếu cẩn thận thì chỉ cần tránh treo ngay trong tầm nhìn của người nằm trên giường ngủ.

Ngoài ra, nên ưu tiên đồng hồ không phát ra âm thanh và không có ánh sáng để đỡ bị ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi.

Điều quan trọng là nên treo đồng hồ làm sao để tránh ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi. Ảnh minh họa: DepositPhotos.

Nói một cách thực tế thì không phải ai cũng bị ảnh hưởng bởi vị trí của đồng hồ. Tuy nhiên, với những người khó ngủ hoặc dễ lo lắng, việc tránh treo đồng hồ gần khu vực nằm ngủ cũng là một cách để tạo cảm giác thư giãn hơn.