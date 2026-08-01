Vi vu cùng lớp ở Đà Lạt: Không hẳn tất cả đều suôn sẻ, nhưng vẫn rất vui vẻ

HHT - Mấy đứa bạn mình cứ đến mùa Hè là lại ca “Đi Đà Lạt đi, đi Đà Lạt đi”! Giữa cơn sốt chữa lành hậu thi cử, nếu bạn cũng đang ấp ủ kế hoạch cùng hội keo-lì thân yêu làm “nàng thơ” thành phố sương thì đây chính là “tín hiệu vũ trụ” dành cho bạn đó.

Đi theo hội là không vội được đâu

Là tổ đội “nghiêm túc một cách cợt nhả”, lớp 11 Chuyên Văn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) chúng mình thành lập hẳn “Công ty truyền thông CV-TĐN” để lên kế hoạch tự tổ chức đi Đà Lạt. “Hội đồng Quản trị” của công ty, không ai khác, chính là Hội Phụ huynh. Chỉ cần ba mẹ “say No” là mọi kết quả đều trả về 0. Bạn Phan Nguyễn Hải Anh bật mí: “Đầu tiên với tụi mình không phải “tiền đâu” mà là làm sao để Hội Phụ huynh trong lớp thân với nhau, sẵn sàng “bảo kê” cho 27 thành viên trong lớp”.

Check-in tại cao nguyên hoa Đà Lạt. Ảnh: Thảo Tâm

Vì vậy chúng mình thành lập nên Ban Đối ngoại phụ trách khâu lên kịch bản, soạn tin nhắn “bánh cuốn” hơn truyện audio để thuyết phục ba mẹ gật đầu đồng ý cho tụi mình tham gia vào một chuyến đi xa mà không có người lớn đi cùng. Cả lớp đã cùng trình bày rõ lịch trình và địa điểm ăn-đi-chơi an toàn, cam kết thường xuyên nghe điện thoại, cam kết sẽ đọc tin nhắn và cập nhật tình hình với phụ huynh mỗi khi đến địa điểm mới.

Lịch trình du lịch Đà Lạt 2-3 ngày. Ảnh được tạo bởi AI.

Hướng dẫn viên du lịch AI giải lời nguyền chia tay tại thành phố ngàn mây

Bạn biết không, ở Đà Lạt có một lời đồn là: “Mấy đôi yêu nhau hễ đi Đà Lạt về lại chia tay”. Lớp chúng mình cũng xém “chia chân” đó. Nguyên do là bởi người ta hay nói lên Đà Lạt để chữa lành nhưng không nói chữa lành theo kiểu nào: Ngắm bình minh, leo núi trekking hay check-in rừng thông. Vì cả lớp 9 người thì 11 ý, nên hãy cùng nhau ngồi lại để hỏi.

Ghé quán Hoa Sữa uống sữa đậu nành. Ảnh: Thảo Tâm

Bộ câu hỏi khảo sát: - Giữa đi trekking khám phá và ghé cà phê chụp hình nghỉ dưỡng, bồ thích cái nào hơn? - Bồ có nơi nào cụ thể muốn đi không? - Mục tiêu to bự nhất của bồ sau chuyến đi này là gì?

Bắt trọn tọa độ rừng thông Đà Lạt. Ảnh: Thảo Tâm

Khi có cho mình những đáp án, bạn đừng chỉ ghi nhớ trong đầu mà hãy tổng hợp vào ngân hàng ý tưởng - có thể là trang tính hay danh sách cho tụi mình thỏa sức bung xõa theo cú pháp: Chỗ đi - Địa chỉ - Thời gian phù hợp trong ngày.

Sau khi có ngân hàng ý tưởng, tụi mình sẽ xếp theo trình tự địa điểm và thời gian đi hợp lý. Đây là lúc để “người bạn” Chat GPT trổ tài làm hướng dẫn viên du lịch xịn xò. Bạn chỉ cần “lên phím” soạn prompt:

Nhóm mình xuất phát tại [Điểm xuất phát - Giờ] + và đi được xa nhất là đến [Điểm xa nhất có thể đến - Giờ]. Hãy thiết kế lịch trình đi chơi phù hợp cho nhóm [Số người] đi bằng [Phương tiện] dựa trên những ý tưởng sau đây [Bảng Idea Bank của bạn]

Cùng "keo ly" chơi xích đu vô cực. Ảnh: Thảo Tâm

“Vượt cạn” qua muôn vàn “kiếp nạn”

Đặt xe nhỏ hay xe to?

Dù tụi mình đã lập ra hẳn một bảng Quản trị rủi ro to bự cũng không tránh khỏi những lúc lệch pha. Kiếp nạn đầu tiên là đến từ việc lớp mình có 27 “nàng thơ” thôi nhưng đồ đạc mang theo thì phải xe 45 chỗ mới chứa đủ hết. Ban đầu tụi mình nghĩ xe càng rộng thì sẽ càng thoải mái và đỡ say xe nhưng không ngờ đường Đà Lạt không bằng phẳng và rộng như ở thành phố. Mỗi lần đi qua những con dốc quanh co, nhỏ hẹp là xe của tụi mình lại lắc như gặp động đất.

Gặp phải bác tài “khó tính”

Nếu như bạn may mắn gặp được bác tài chịu khó quay, lùi xe để chở đến tận nơi thì xin chúc mừng, "cột phước" của bạn cũng không phải dạng vừa đâu. Xuyên suốt chuyến đi, có không ít lần tụi mình phải “cự lộn” với bác tài và cuối cùng là bị thả giữa đường cho đi bộ, leo dốc mấy cây số liền.

Trời lúc mưa lúc nắng

Tụi mình sau khi cự lộn với bác tài xế và bị thả đi bộ giữa trời mưa Đà Lạt. Ảnh: Thảo Tâm.

Tụi mình đang đi bộ thì trời đổ mưa to. Mấy đứa tụi mình chỉ biết bám vào nhau cho đỡ lạnh rồi trùm áo khoác lên chạy tiếp. Khi đó, tụi mình chỉ biết ước: Giá như lúc nãy mình không cãi nhau với bác tài. Vì dù bác tài có đúng hay sai, mình cãi có thắng hay thua thì người đi bộ vẫn là mình. Ít nhất, bạn hãy đợi bác chở tới nơi rồi góp ý nha!