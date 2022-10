Werewolf by Night: Trò chơi sinh tử tàn khốc trong thế giới bóng tối huyền bí của Marvel

HHT - Có thể nói “Werewolf by Night” gần như là cái tên chất lượng nhất của thương hiệu MCU trong năm 2022 sau một loạt tác phẩm thiếu đón nhận và gây nhiều tranh cãi vừa qua.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ tình tiết trong phim.

Tiến vào thế giới bóng tối của MCU

Ở thời điểm hiện tại, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã đi quá xa cái ngày mà một gã tỷ phú chế tạo ra bộ giáp sắt công nghệ cao để chống lại các lực lượng khủng bố. Khán giả đã được chứng kiến các cuộc bạo động chính trị, cuộc chiến liên hành tinh, hỗn loạn Đa vũ trụ và thậm chí là xung đột giữa các thế lực thần thánh trong thế giới Marvel. Thế nhưng đến tận bây giờ, khán giả mới được trải nghiệm thế giới bóng tối huyền bí thông qua Werewolf by Night.

Không giống các siêu anh hùng, những thợ săn quái vật đã hoạt động từ ngàn đời trong âm thầm để bảo vệ nhân loại khỏi các sinh vật bóng tối. Nổi trội trong số đó là gia tộc Bloodstone, đứng đầu là thợ săn huyền thoại Ulysses Bloodstone cùng món bảo vật Huyết Thạch, nhưng giờ đây, ông đã qua đời. Vào đêm diễn ra đám tang của Ulysses, theo luật ngầm, hội thợ săn quái vật sẽ tập hợp lại để cùng bước vào một trò chơi sinh tử nhằm giành quyền sở hữu Huyết Thạch và chức thủ lĩnh của hội.

Trong số đó, có một gã thợ săn tên Jack mang hành tung bí ẩn với vẻ ngoài hiền lành nhưng từng đoạt mạng của hơn 100 quái vật. Jack mở lời hợp tác cùng Elsa Bloodstone - cô con gái của Ulysses đã bỏ nhà đi suốt 20 năm vì mâu thuẫn gia đình - để có thể sống sót trong mê cung chết chóc, nơi mà các thợ săn sẽ tàn sát lẫn nhau và con quái vật mang viên Huyết Thạch sẽ săn lùng từng người một. Nhưng mấy ai ngờ được, Jack mới chính là con quái vật thực sự trong đêm đó: Một người sói tàn bạo mà chính các thợ săn để sổ lồng.

Táo bạo đến khó tin nổi

Trong năm 2022, MCU đã gây ấn tượng khi quyết định vượt ngưỡng ranh giới an toàn để đẩy mức độ “máu me” lên một tầm cao mới trong Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness hay gần nhất là Thor: Love and Thunder. Dẫu vậy, điều này vẫn được xử lý một cách tinh tế thông qua cách đổi màu sắc hoặc góc quay để giữ phù hợp cho mọi khán giả.

Werewolf by Night cũng vậy, nhưng dưới gam màu trắng đen hoài cổ, bộ phim vẫn khiến người xem phải thảng thốt vì chất hành động quá mạnh mẽ và dữ dội, đúng chất một đấu trường sinh tử. Và hơn cả, phim gây sốc còn là vì đây là một sản phẩm của “nhà Chuột” Disney (hãng chủ quản của Marvel Studios). Nhưng đây lại là một bước tiến đáng khen ngợi khi hãng có thể giữ MCU mang chất trưởng thành và phù hợp với màu sắc rùng rợn của ngày Halloween.

Về diễn xuất, tài tử thắng giải Quả Cầu Vàng Gael García Bernal đã khắc họa thành công phần “người” hiền lành, lóng ngóng nhưng phần “sói” đầy hung bạo của thợ săn Jack. Trong khi đó, nữ diễn viên Laura Donnelly cũng mang tới trọn vẹn một Elsa Bloodstone đanh đá, chua ngoa nhưng cũng rất nội tâm.

Nhưng ngôi sao thực sự của bộ phim phải kể đến Harriet Sansom Harris trong vai góa phụ Verusa cay độc và tàn ác. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, nữ diễn viên đề cử Emmy đã khiến khán giả phải “nổi da gà” với từng ánh mắt chứa đựng sự kinh hoàng, từng lời gằn đầy thù hằn hay những tiếng gào thét lẫn giọng cười man dại như kẻ mất trí của mẹ kế Elsa.

Nếu có điểm chê, có lẽ đó chính là... tạo hình “người sói” chưa đủ đáng sợ. Vì thực hiện theo phong cách phim kinh dị của những năm 1930, tạo hình khi hóa sói của Jack vẫn chỉ là những lớp hóa trang có đôi chút giả tạo để giữ sự hoài cổ của bộ phim. Hoặc có thể, nhà sản xuất đã quyết định dồn chi phí kỹ xảo hình ảnh lên quái vật đầm lầy Man-Thing.

Khi nào ta sẽ được gặp lại các quái nhân này?

Chỉ có thời lượng vỏn vẹn 52 phút, Werewolf by Night tuy đã bổ sung 3 nhân vật MCU mới là Werewolf by Night, Elsa Bloodstone và Man-Thing, nhưng lại chưa thực sự đem tới câu chuyện nguồn gốc của họ. Điều này vẫn có thể sẽ được Marvel Studios đưa tới trong các phần phim MCU tương lai.

Werewolf by Night và Man-Thing hóa ra lại là "anh em chí cốt" tìm cách cứu nhau trong phim. Giờ đây khi đã thoát khỏi mê cung sinh tử, tương lai của họ tại MCU vẫn là điều bí ẩn.

Thế nhưng ngược lại, Elsa Bloodstone có nhiều khả năng sẽ tái xuất trong bộ phim điện ảnh Blade (2023), vì viên Huyết Thạch của cô có khả năng nhận dạng quái vật - một điều rất tiện lợi cho thợ săn Blade.