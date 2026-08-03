Apple âm thầm "khai tử" một chương trình mua iPhone được người dùng yêu thích

HHTO - Sau gần một thập kỷ tồn tại, chương trình iPhone Upgrade Program - một trong những cách mua iPhone linh hoạt và được nhiều người dùng tại Mỹ ưa chuộng sắp không còn nhận khách hàng mới. Thay vào đó, Apple sẽ chuyển sang một mô hình khác, kéo theo sự thay đổi về quyền lợi dành cho người mua iPhone.

Apple đang chuẩn bị ngừng tiếp nhận người dùng mới tham gia iPhone Upgrade Program, chương trình được hãng giới thiệu từ năm 2015 cùng sự ra mắt của iPhone 6s. Đây là chương trình cho phép khách hàng sở hữu iPhone theo hình thức trả góp trong 24 tháng. Sau khi thanh toán đủ 12 kỳ, người dùng có thể đổi sang mẫu iPhone mới nhất và bắt đầu một chu kỳ trả góp mới mà không cần chờ thanh toán hết chiếc máy cũ.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của iPhone Upgrade Program là gói bảo hành AppleCare+ đã được tích hợp sẵn trong khoản thanh toán hằng tháng. Điều này giúp người dùng vừa được bảo vệ thiết bị trước các sự cố ngoài ý muốn, vừa không phải mua thêm gói bảo hành riêng.

Trong nhiều năm, đây được xem là lựa chọn phù hợp với những người có thói quen nâng cấp iPhone mỗi năm để luôn sử dụng model mới nhất.

(Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, theo các tài liệu nội bộ được MacRumors tiếp cận, Apple sẽ không còn cho phép khách hàng mới đăng ký iPhone Upgrade Program. Thay vào đó, hãng sẽ chuyển sang giới thiệu Apple Upgrade, chương trình mới được xây dựng với sự hợp tác của công ty tài chính Klarna.

Khác với chương trình cũ, Apple Upgrade không còn bao gồm AppleCare+ trong gói trả góp. Điều đó đồng nghĩa người dùng muốn được hưởng dịch vụ bảo hành mở rộng sẽ phải đăng ký và thanh toán riêng, làm tăng tổng chi phí sở hữu thiết bị.

Bên cạnh đó, chương trình mới vẫn duy trì hình thức trả góp và cho phép người dùng nâng cấp lên iPhone đời mới sau một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, Apple cho biết các điều khoản và điều kiện cụ thể sẽ phụ thuộc vào đối tác tài chính cũng như từng thị trường.

Đối với những khách hàng đã tham gia iPhone Upgrade Program trước đây, Apple cho biết họ vẫn có thể tiếp tục sử dụng chương trình cho đến khi hoàn tất chu kỳ hiện tại. Việc dừng chương trình chỉ áp dụng với người đăng ký mới.

Giới quan sát nhận định việc thay thế iPhone Upgrade Program là một phần trong chiến lược tái cấu trúc các dịch vụ tài chính của Apple sau khi hãng từng bước chấm dứt nhiều hoạt động liên quan đến Apple Pay Later và mở rộng hợp tác với các đối tác tài chính bên thứ ba như Klarna.

Động thái này cũng phản ánh xu hướng Apple muốn đơn giản hóa các chương trình mua trả góp, đồng thời giảm việc tự vận hành các dịch vụ tài chính. Dù vậy, với nhiều người dùng trung thành, việc iPhone Upgrade Program dần khép lại vẫn để lại không ít tiếc nuối bởi đây từng là một trong những chương trình giúp việc nâng cấp iPhone hằng năm trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.