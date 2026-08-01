Quy định xử phạt mới từ 15/8: Học sinh THPT khi điều khiển xe máy cần lưu ý

HHTO - Từ ngày 15/8/2026, một quy định mới trong Nghị định 238/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực, thay đổi cách xác định hành vi vi phạm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô. Dù mức phạt không thay đổi, việc bỏ tiêu chí về dung tích xi-lanh và công suất động cơ ngay trong điều khoản xử phạt được cho là điểm mới mà nhiều học sinh, phụ huynh cần nắm rõ để tránh vi phạm khi tham gia giao thông.

Từ ngày 15/8/2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ chính thức có hiệu lực.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là sửa đổi quy định xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô - nhóm đối tượng chủ yếu là học sinh THPT.

Theo Điều 6 Nghị định 238/2026/NĐ-CP, điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi thành: "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô". So với quy định hiện hành, mức xử phạt vẫn giữ nguyên từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Điểm thay đổi nằm ở cách xác định hành vi vi phạm. Trước đây, điều khoản xử phạt nêu rõ xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên hoặc xe sử dụng động cơ điện có công suất từ 4 kW trở lên. Từ ngày 15/8, các tiêu chí kỹ thuật này được lược bỏ khỏi điều khoản.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Điều đó đồng nghĩa, việc xử lý sẽ không còn dựa trực tiếp vào ngưỡng dung tích xi-lanh hay công suất động cơ được ghi trong quy định xử phạt, mà căn cứ vào việc phương tiện có được pháp luật phân loại là xe mô tô hoặc xe tương tự xe mô tô hay không.

Thay đổi này được đánh giá sẽ giúp việc áp dụng pháp luật thống nhất hơn, hạn chế những cách hiểu rằng chỉ cần phương tiện có dung tích hoặc công suất thấp là không thuộc diện xử phạt.

Đối với học sinh và phụ huynh, đây là nội dung cần đặc biệt lưu ý bởi trên thực tế, nhiều gia đình vẫn cho con em từ 16 đến dưới 18 tuổi sử dụng các loại xe máy hoặc xe điện có kiểu dáng tương tự xe máy để đi học. Khi quy định mới có hiệu lực, việc xác định vi phạm sẽ căn cứ vào phân loại phương tiện theo quy định của pháp luật, thay vì chỉ nhìn vào các thông số kỹ thuật được nêu trong điều khoản xử phạt.

Bổ sung quy định về ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô

Bên cạnh quy định liên quan đến học sinh điều khiển xe máy, Nghị định 238/2026/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em khi đi ô tô.

Cụ thể, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo, trừ trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Ngoài ra, hành vi để trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ xe chỉ có một hàng ghế, vẫn bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.