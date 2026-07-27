Nữ sinh trường Y bị xem xét kỷ luật vì lên mạng đùa cợt "sẽ lấy ven trật 3 lần"

HHTO - Một nữ sinh Trường ĐH Y H.N đang đối mặt với việc bị xem xét kỷ luật sau khi đăng tải video trên TikTok có nội dung đùa cợt về việc sẽ "lấy ven trật 3 lần" và "xếp giường vào góc" nếu bị bệnh nhân mắng. Đoạn video nhanh chóng gây làn sóng chỉ trích vì bị cho là đi ngược với đạo đức nghề y và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành y tế.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video do một tài khoản TikTok đăng tải với nội dung: "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tý mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".

Dù được thể hiện theo dạng nội dung bông đùa, video đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là phát ngôn thiếu chuẩn mực, không phù hợp với một sinh viên đang theo học ngành y. Không ít người bày tỏ lo ngại những lời đùa như vậy có thể khiến người bệnh mất niềm tin vào đội ngũ y tế, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường.

Nội dung đang gây xôn xao mạng xã hội.

Sau khi gây tranh cãi, chủ tài khoản đã xóa video và khóa các trang mạng xã hội cá nhân.

Chiều 27/7, theo xác minh từ phía nhà trường - nơi nữ sinh đang học năm thứ hai ngành Hộ sinh và hiện trong thời gian nghỉ Hè, không đi thực tập tại bất kỳ bệnh viện nào. Sinh viên này sở hữu một kênh TikTok chia sẻ về cuộc sống học tập của sinh viên ngành y và đã đăng tải đoạn video vào ngày 25/7. Đến sáng 27/7, nữ sinh chủ động báo cáo sự việc với nhà trường.

Được biết, nhà trường sẽ xem xét, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định hiện hành. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật có thể từ khiển trách, cảnh cáo đến buộc thôi học.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, trong bối cảnh chỉ một ngày trước đó, hai sinh viên ngành Y khác thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng bị chấm dứt thực tập và đình chỉ học tập sau khi livestream với những phát ngôn thiếu chuẩn mực ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Đáng chú ý, chiều 27/7, mạng xã hội thêm xôn xao khi xuất hiện bài đăng được cho là của sinh viên một trường Y (chưa xác minh) với nội dung: "Người yêu cũ nhập viện, nên tôi pha thuốc độc để tiêm cho kẻ đã phản bội tôi" cùng hình ảnh cầm kim tiêm, đeo khẩu trang và mặc áo blouse trắng.

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội.