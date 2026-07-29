Trung tâm thương mại bị sập ở Nhật từng hư hại nặng vì động đất 10 năm trước

HHTO - Trung tâm thương mại Aeon ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) vừa bị sập một tầng trong trận động đất 7,1 độ thực ra chỉ vừa mới mở lại. Đúng 10 năm trước, tức là vào năm 2016, trung tâm này đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất cũng rất mạnh.

Tóm tắt nhanh: · TTTM Aeon Kumamoto vừa bị sập một phần sau trận động đất 7,1 độ ở Nhật Bản. · Đây chính là TTTM từng bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất ở Kumamoto năm 2016. · Trong quá trình tái thiết, TTTM đã được gia cố chống động đất và mới mở cửa trở lại vào tháng 6/2026.

Là biểu tượng phục hồi sau thảm họa

Trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) đã bị sập tầng hai trong trận động đất mạnh 7,1 độ ngày 28/7. Nhiều người có thể bị mắc kẹt bên trong, theo NHK.

Cảnh sát ở Kumamoto nói, vì vẫn có nguy cơ xảy ra dư chấn nên khó có thể bắt đầu ngay việc tìm kiếm và cứu hộ trong tòa nhà bị hư hại như vậy. Đặc biệt là khi tâm chấn cách đó có vài dặm, theo CNA.

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) bị hư hại sau động đất. Ảnh chụp ngày 29/7. Ảnh: Naoki Hiraoka/ Kyodo News via AP.

Có một điểm trùng hợp ở sự việc này: Đây không phải lần đầu tiên TTTM này chịu thiệt hại lớn vì động đất.

Theo trang AOL, TTTM này chỉ vừa mới mở cửa trở lại vào ngày 13/6/2026 sau nhiều năm tái thiết do bị hư hại nặng trong trận động đất mạnh 7,3 độ vào tháng 4/2016.

Khi mở cửa trở lại, TTTM này đã trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất cho sự phục hồi của địa phương sau trận động đất kinh hoàng 10 năm trước.

Aeon cho biết, việc xây dựng lại bao gồm gia cố chống động đất và các cải tiến an toàn khác để tòa nhà trở nên kiên cố hơn, theo Reuters.

Lại trở thành tâm điểm sau trận động đất ngày 28/7

Khi trận động đất 7,1 độ xảy ra vào chiều ngày 28/7, các nhân viên của TTTM đã giúp sơ tán khách ra ngoài tòa nhà, theo một phát ngôn viên của Aeon, thông tin được đăng trên CNA.

Khoảng 200 người đã được hướng dẫn ra ngoài an toàn, theo các nhà chức trách của tỉnh.

Nhưng khoảng 1 giờ sau đó, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra, khiến tường vỡ tung. Một số nhân chứng nói có ngửi thấy mùi khí gas.

Một hình ảnh khác về hư hại của TTTM Aeon ở tỉnh Kumamoto sau động đất. Ảnh chụp ngày 28/7. Ảnh: Kyodo News via AP.

Việc một công trình từng được tái thiết sau thảm họa lại tiếp tục hứng chịu thiệt hại lớn chỉ sau vài tuần mở cửa trở lại khiến nhiều người rất tiếc nuối.

Nguyên nhân chính xác của vụ sập một phần TTTM vẫn chưa được đưa ra. Tính đến sáng nay, 29/7, số người thiệt mạng ở Nhật Bản do động đất ngày 28/7 đã là 13 người, theo CNA.