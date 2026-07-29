MC Nhí Toàn Quốc 2026: Làm đại sứ giọng đọc đưa cả thế giới sách đến gần hơn

Không chỉ tìm kiếm những gương mặt dẫn chương trình triển vọng, sân chơi MC Nhí Toàn Quốc 2026 còn mở ra cơ hội để các bạn nhỏ góp giọng cho Thư viện Sách nói.

Mới đây, vòng tuyển chọn MC Nhí Toàn Quốc 2026 được tổ chức tại Hà Nội đã thu hút khoảng 500 thí sinh tham gia. Mỗi bạn mang đến một màu sắc riêng: Có bạn tự tin, hoạt bát, có bạn còn hơi run khi đứng trước ban giám khảo. Nhưng điểm chung là tất cả đều có cơ hội học cách nói trước đám đông, rèn luyện tư duy ngôn ngữ, khả năng giao tiếp và dám thể hiện chính mình.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia vòng tuyển chọn.

Sau 13 năm đồng hành cùng các bạn nhỏ trên khắp cả nước, MC Nhí Toàn Quốc không đơn thuần là cuộc thi tìm ra người chiến thắng mà còn có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Đồng hành cùng Thư viện Nâng Cánh Tri Thức do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sáng lập, các thí sinh sẽ cùng tham gia chương trình "nuôi heo đất", góp phần gây quỹ mua sách và học liệu gửi đến các thư viện ở vùng sâu, vùng xa.

Nếu hoạt động "nuôi heo đất" giúp mang thêm nhiều cuốn sách đến với trẻ em thì thư viện Sách nói lại mang đến một cách tiếp cận sách rất khác. Khởi động từ năm 2025, dự án hiện đã xây dựng gần 300 đầu sách, với 10 chuyên mục và khoảng 185 giọng đọc nhí cùng tham gia. Mỗi cuốn sách được thu âm đều chứa đựng sự chăm chút của những "MC nhí" dành hàng giờ luyện phát âm, điều chỉnh ngữ điệu và truyền tải cảm xúc để người nghe có thể cảm nhận trọn vẹn từng câu chuyện.

Các bạn trẻ được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Đặc biệt, các thí sinh lọt vào vòng bán kết MC Nhí Toàn Quốc 2026 sẽ có cơ hội ứng tuyển vào Câu lạc bộ Thư viện Sách nói. Tại đây, các bạn được các MC và biên tập viên hướng dẫn miễn phí về kỹ năng đọc diễn cảm, xử lý giọng nói và cách kể chuyện bằng âm thanh. Không chỉ học thêm một kỹ năng mới, các bạn còn trở thành những "đại sứ giọng đọc", góp phần đưa sách đến gần hơn với cộng đồng.

Có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà MC Nhí Toàn Quốc mang lại chính là khi bạn nhận ra rằng một giọng đọc truyền cảm có thể là chiếc cầu nối để có thêm nhiều người yêu sách, yêu những câu chuyện được kể bằng cả trái tim.