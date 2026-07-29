Chú khỉ Punch mồ côi nay đã tròn 1 tuổi, nhận hơn 2500 thiệp mừng sinh nhật

Tóm tắt nhanh: Chú khỉ mồ côi mừng sinh nhật: Chú khỉ đuôi dài Punch vừa đón sinh nhật 1 tuổi tại Sở thú và Vườn bách thảo thành phố Ichikawa (Nhật Bản) trong sự săn đón của hàng nghìn người hâm mộ. Hành trình vươn lên đầy cảm động: Bị mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh vào năm 2025 và từng bị đàn xua đuổi, Punch tìm thấy sự an ủi từ chú gấu bông đười ươi màu cam. Nghị lực hòa nhập đàn của Punch đã tạo nên cơn sốt mạng xã hội toàn cầu với từ khóa #HangInTherePunch. Mặt trái của sự nổi tiếng: Dù từng gặp rắc rối vì kẻ xấu xâm nhập, sự chú ý của công chúng dành cho Punch đã giúp sở thú quyên góp được 58 triệu yên để cải thiện cơ sở vật chất.

Vừa qua, Sở thú và Vườn bách thảo thành phố Ichikawa, Nhật Bản đã tổ chức lễ sinh nhật đầu tiên cho Punch - chú khỉ đuôi dài từng tạo nên cơn sốt khắp nền tảng mạng xã hội. Dù từng trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh, Punch giờ đây đã bước sang tuổi mới trong sự yêu thương của hàng nghìn bức thiệp chúc mừng gửi về từ khắp nơi trên thế giới.

Khỉ Punch bé bỏng ngày nào giờ đã tròn 1 tuổi.

Theo ông Takashi Yasunaga, đại diện của sở thú, tình hình của Punch hiện tại đã có những chuyển biến vô cùng tích cực. Chính thức tròn 1 tuổi, chú khỉ nhỏ khỏe mạnh, lớn nhanh và ngày càng ít phụ thuộc vào con gấu bông "ghiền" của mình. Punch đã bắt đầu biết giao tiếp, nô đùa với các chú khỉ con khác và từng bước khẳng định vị trí của mình như một thành viên chính thức trong đàn.

Hình ảnh hiện tại của chú khỉ Punch tinh nghịch. Ảnh: AP News

Bi kịch của Punch bắt đầu khi chú bị chính mẹ ruột bỏ rơi ngay sau khi chào đời vào năm 2025. Để giúp chú khỉ bớt cô đơn, nhân viên chăm sóc đã trao cho em một con gấu bông đười ươi màu cam. Không chỉ là một công cụ rèn luyện, chú gấu bông này nhanh chóng trở thành "người mẹ thay thế", là nơi Punch ôm chặt tìm kiếm sự an toàn mỗi khi bị những con khỉ khác xua đuổi.

Sự nổi tiếng của Punch đã biến một sở thú vốn chỉ đón vài trăm lượt khách mỗi ngày trở thành điểm đến thu hút bậc nhất. Giờ đây, khi Punch tròn 1 tuổi, du khách khắp nơi đã gửi thiệp mừng đến tận nơi với số lượng hơn 2.500 bức và sở thú cũng đón chào nhiều người đến chúc mừng sinh nhật Punch.

Du khách gửi thiệp mừng, để lại lời chúc cho Punch. Ảnh: AP News, The Japan Times

Những giá trị tích cực mà Punch mang lại là không thể phủ nhận. Tính đến giữa tháng 7/2026, sở thú đã nhận được 58 triệu yên (hơn 9,3 tỷ đồng) tiền quyên góp. Số tiền này được dùng để lắp đặt hệ thống điều hòa không khí mới, cải thiện trực tiếp môi trường sống cho toàn bộ các loài động vật tại đây.