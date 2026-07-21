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FIFA điều tra: Nhiều cầu thủ Argentina có thể bị treo giò sau World Cup 2026?

Thục Hân
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HHTO - FIFA chính thức điều tra vụ ẩu đả sau trận Chung kết World Cup 2026, bắt nguồn từ sự thiếu kiềm chế của một số cầu thủ Argentina. Nếu các cầu thủ Argentina bị xác định là vi phạm quy định, nhiều án phạt có thể được đưa ra.

Tóm tắt nhanh:

· FIFA sẽ chính thức điều tra các sự cố xảy ra sau trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha.

· Nếu bị xác định vi phạm Bộ quy tắc Kỷ luật của FIFA, các cầu thủ liên quan có thể bị treo giò và phạt tiền, mức treo giò có thể đến 3 trận hoặc hơn.

· Liên đoàn Bóng đá Argentina cũng có thể bị phạt, khả năng cao là phạt tiền.

FIFA chính thức mở cuộc điều tra sau trận Chung kết World Cup 2026

Chỉ một ngày sau trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha, FIFA thông báo sẽ điều tra vụ xô xát sau khi trận đấu kết thúc, theo trang Sports Illustrated.

Đây là một đoạn video về vụ xô xát sau trận Chung kết World Cup 2026:

Nguồn: Micky Jnr.

Cụ thể, sau khi trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về ĐT Tây Ban Nha, dường như hậu vệ Nahuel Molina của ĐT Argentina đã mở màn cho cuộc ẩu đả. Một đoạn phim của BBC cho thấy có vẻ Molina đã đánh vào bụng Rodri (ĐT Tây Ban Nha).

Thế rồi Eric Garcia của ĐT Tây Ban Nha chạy đến và Leandro Paredes của ĐT Argentina cũng xông tới để cân bằng quân số đôi bên.

Cứ như thể trút hết những bực dọc âm ỉ trong trận đấu ra, Paredes được cho là đã túm cổ García trước khi chuyển sự chú ý sang Gavi. Một số cầu thủ khác cũng tham gia và sự việc trở nên lộn xộn.

Cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha xô xát sau trận chung kết.
Otamendi (số 19 của ĐT Argentina) và Molina (số 26) ẩu đả với Rodri (số 16 của ĐT Tây Ban Nha) sau trận Chung kết. Ảnh: Frank Franklin II/ AP Photo.

Các cầu thủ Argentina có thể đối diện những án phạt nào?

Theo IndependentSky Sports, Paredes đã bị một thẻ đỏ cho dù lúc đó trận đấu đã kết thúc. Nhưng án phạt có thể không dừng lại ở đó.

Theo trang Hola, việc điều tra của FIFA có thể dẫn đến những án phạt nhiều hơn là các mức treo giò thông thường.

Cụ thể, theo Quy định Kỷ luật của FIFA (FDC), cầu thủ bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực có thể bị cấm thi đấu ít nhất 3 trận, và FIFA có thể kéo dài thời gian phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Ngoài ra, “các biện pháp kỷ luật bổ sung cũng có thể được áp dụng”, theo Sports Illustrated.

Leandro Paredes trong vụ việc sau Chung kết World Cup 2026.
Gavi (trái) ngã xuống khi xô đẩy với Paredes (số 5). Ảnh: Yuki Iwamura/ AP Photo.

FDC cũng quy định là các liên đoàn bóng đá cũng có thể bị phạt khi nhiều cầu thủ cùng có hành vi sai trái trong một trận đấu, hoặc khi hành vi của một đội được cho là gây tiếng xấu cho môn bóng đá.

Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) khả năng lớn là cũng sẽ bị phạt. AFA đã bị phạt hơn 24.500 đôla Mỹ (khoảng 645 triệu đồng) vì hành vi không đúng mực (của cầu thủ) sau khi ĐT Argentina vô địch World Cup 2022.

Với việc nhiều cầu thủ Argentina cùng tham gia vụ ẩu đả, không loại trừ khả năng đội bóng sẽ có nhiều cầu thủ cùng bị treo giò nếu FIFA xác định họ vi phạm FDC.

Hiện FIFA chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để công bố kết quả điều tra. Tức là những thông tin về mức phạt hiện nay vẫn là những khả năng theo quy định của FIFA chứ không phải quyết định cuối cùng.

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Thục Hân
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