Bão Bavi khi đổ bộ mạnh cỡ nào? So với Yagi khi vào Quảng Ninh có gì khác?

HHTO - Bão Bavi được dự báo đổ bộ phía Đông Trung Quốc với cường độ rất mạnh. Nếu so với bão Yagi khi vào Quảng Ninh - Hải Phòng năm 2024, Bavi thậm chí có thể nhỉnh hơn về sức gió; và đặc biệt, Bavi còn rất lớn.

Tóm tắt nhanh: · Nếu giữ cường độ như dự báo, bão Bavi có thể đổ bộ phía Đông Trung Quốc với sức gió mạnh hơn Yagi khi Yagi vào Quảng Ninh - Hải Phòng. · Điểm khác biệt nổi bật của Bavi là quy mô lớn đặc biệt, với hoàn lưu được gọi là “khổng lồ”. · Hiện Bavi được dự báo không đi vào Biển Đông nhưng vẫn là cơn bão đáng chú ý vì cường độ và kích thước hiếm có.

Bão Bavi có thể mạnh hơn Yagi khi đổ bộ

Theo thang đo quốc tế thì bão Bavi (Ba Vì) đã xuống dưới cấp siêu bão, nhưng theo thang đo của nước ta thì Bavi vẫn được gọi là siêu bão.

Cơn bão “quái vật” này được dự báo sẽ đổ bộ ở khoảng tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào tối ngày 11/7, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC).

Để hình dung ra sức mạnh của cơn bão này - một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2026, nhiều người nghĩ đến việc so sánh Bavi với bão Yagi khi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng của nước ta vào năm 2024.

Hình ảnh vệ tinh của bão Bavi với cấu trúc mây đối xứng cao, mắt bão rõ nét và đối lưu mạnh bên trong thành mắt bão. Ảnh: Weather China.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta, khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), dự báo bão Bavi mạnh cấp 13 - 14 (sức gió 134 - 166 km/h).

Còn bão Yagi khi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng (Việt Nam) ngày 7/9/2024 có sức gió cấp 12 - 13 (118 - 149 km/h).

Như vậy, nếu thực tế diễn ra đúng như dự báo hiện tại, bão Bavi sẽ có sức gió khi đổ bộ mạnh hơn Yagi khi vào miền Bắc Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn không chỉ nằm ở sức gió

Nhưng sức gió không phải là khác biệt đáng chú ý nhất. Theo trang Global Times, Bavi là một cơn bão đặc biệt lớn và nguy hiểm với hệ thống mây trải rộng hơn 1.000 km (đường kính), khiến nó trở thành một cơn bão khổng lồ hiếm gặp.

Với kích thước đó, nếu đặt lên bản đồ thì bão Bavi có thể bao trùm cả một đất nước, ví dụ nước Pháp, theo The Straits Times. Điều này khiến phạm vi có gió mạnh và mưa lớn của bão Bavi rộng hơn đáng kể so với nhiều cơn bão mạnh khác, trong đó có Yagi.

Nói cách khác, Yagi là một cơn bão rất mạnh nhưng có quy mô nhỏ gọn hơn, còn Bavi vừa mạnh vừa có vùng ảnh hưởng đặc biệt rộng. Đây cũng là lý do nhiều trang khí tượng quốc tế đánh giá Bavi là một trong những cơn bão đáng chú ý nhất thế giới năm 2026.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Bavi, có thể thấy quy mô của nó ấn tượng đến mức nào. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari.

Không thể nói trước về mức độ gây thiệt hại

Dù sao, không thể kết luận rằng giữa Bavi và Yagi, cơn bão nào có thể gây thiệt hại nặng nề hơn, nếu chỉ dựa vào sức gió và đường kính của cơn bão.

Mức độ thiệt hại mà một cơn bão có thể gây ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí đổ bộ, địa hình, lượng mưa, nước dâng do bão, tốc độ di chuyển của bão, công tác phòng chống thiên tai của từng khu vực…

Hiện tại, Đài Loan và nhiều tỉnh thành phía Đông Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng chống bão, thúc giục du khách từ các đảo quay về bờ, người dân được khuyên nên gia cố các công trình ngoài trời, đề phòng gió mạnh, sạt lở đất…

Một số nơi ở Trung Quốc còn đang phải chịu hậu quả nặng nề của bão Maysak. Ảnh chụp ngày 8/7. Ảnh: Zhou Hua/ Xinhua via AP.

Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam vẫn nhận định bão Bavi không đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, diễn biến của cơn bão vẫn được nhiều cơ quan khí tượng thế giới theo dõi sát vì đây là một trong những siêu bão có cường độ rất mạnh và quy mô lớn hiếm có trong năm nay.