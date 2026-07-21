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Bao giờ Hà Nội hết oi nóng? Dự báo sắp có mưa dông, thời tiết dễ chịu hơn

Thục Hân
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HHTO - Hà Nội những ngày gần đây trời nhiều mây, sáng ra nhìn rất giống mùa Đông nhưng thực tế vẫn oi nóng kiểu đặc trưng mùa Hè. Dự báo sắp tới, mưa có xu hướng tăng, thời tiết có thể “dễ thở” hơn.

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội mấy ngày gần đây nhiều mây nhưng vẫn oi nóng.

· Từ khoảng tối hoặc đêm 22/7, dự báo mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, trên phạm vi rộng hơn.

· Thời tiết Hà Nội trong các ngày 23 - 24/7 có thể dễ chịu hơn khi nhiệt độ giảm nhẹ.

Trời nhiều mây nhưng vẫn nóng

Những buổi sáng gần đây ở Hà Nội thường nhiều mây, nhưng cảm giác oi nóng, bí bức của mùa Hè vẫn rất rõ ràng.

Dù nhiệt độ cao nhất trong ngày thường không đến 35oC (ngưỡng nắng nóng), nhưng nhiệt độ cảm nhận buổi chiều vẫn xấp xỉ 40oC, khiến những người phải di chuyển, làm việc ngoài trời thì dễ mệt; còn những người ở trong nhà lại thấy bí.

trời nhiều mây ở Hà Nội nhưng thời tiết vẫn oi nóng.
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 21/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể đón mưa nhiều hơn từ tối 22/7

Theo các mô hình hiện tại, dự báo ngày mai, 22/7, nhiệt độ ở Hà Nội còn tăng nhẹ. Tuy vậy, từ khoảng tối đến đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Đây cũng là thời điểm nhiều khu vực ở miền Bắc có thể có mưa trên phạm vi rộng hơn những ngày trước.

Trạng thái mưa, dông rải rác ở Hà Nội có thể kéo dài từ tối hoặc đêm 22/7 đến khoảng ngày 24/7. Nhiệt độ trong các ngày 23 - 24/7 có xu hướng giảm, giúp thời tiết dễ chịu hơn ít nhiều.

Dự báo Hà Nội có mưa nhiều hơn từ tối 22/7.
Một số mô hình dự báo miền Bắc có mưa nhiều nơi (những vùng màu xanh da trời) vào sáng 23/7. Trong hình là dự báo của mô hình ICON. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa dông bất chợt có thể giúp giảm bớt cảm giác oi nóng nhưng cũng đi kèm nguy cơ xảy ra gió mạnh, sét, mưa to cục bộ. Vì vậy, trong vài ngày tới, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, nên tìm nơi trú chắc chắn ngay khi có dông.

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Thục Hân
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