Vô địch World Cup 2026, vì sao ĐT Tây Ban Nha không được mang cúp về nước?

HHTO - ĐT Tây Ban Nha chiến thắng ĐT Argentina, vô địch World Cup 2026 nhưng không được mang chiếc cúp vàng FIFA về nước. Lý do của việc này là gì?

Tóm tắt nhanh: · ĐT Tây Ban Nha không được mang chiếc cúp vàng thật về nước dù vô địch World Cup 2026. · Đội vô địch chỉ được cầm cúp thật trong lễ trao giải, sau đó nhận một bản sao mạ vàng để lưu giữ. · Quy định này được FIFA áp dụng sau khi một chiếc cúp bị đánh cắp.

ĐT Tây Ban Nha vô địch nhưng không được giữ chiếc cúp vàng thật

ĐT Tây Ban Nha đã chiến thắng ĐT Argentina với tỉ số 1-0 trong trận Chung kết World Cup 2026, xứng đáng trở thành nhà vô địch mới.

Nhưng họ sẽ không được mang chiếc cúp vàng FIFA thật về nước, dù việc các cầu thủ nâng cúp khiến nhiều người nghĩ rằng họ sẽ được giữ chiếc cúp đó.

Theo trang ABC News, các cầu thủ của đội vô địch chỉ được cầm chiếc cúp "xịn" trong ít phút của lễ trao giải. Sau đó, FIFA sẽ thu lại chiếc cúp chính thức và trao cho đội vô địch một bản sao mạ vàng để giữ lâu dài.

Ferran Torres - cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho ĐT Tây Ban Nha trong trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Julio Cortez/ AP Photo.

Vì sao FIFA không cho đội vô địch mang cúp vàng về nước?

Theo trang Football Tweet, quy định này là để bảo vệ chiếc cúp thật.

Trước đây, ĐT Brazil đã được quyền giữ vĩnh viễn chiếc cúp vô địch vì họ trở thành đội đầu tiên vô địch thế giới 3 lần. Tuy nhiên, sau đó chiếc cúp đã bị đánh cắp và được cho là đã bị nấu chảy.

Sau sự việc đó, FIFA quyết định rằng sẽ không đội tuyển nào được giữ chiếc cúp vàng thật nữa, mà cứ sau giải đấu là cúp được chuyển về trụ sở chính của FIFA ở Thụy Sĩ.

Chiếc cúp vàng danh giá. Ảnh: Noah K. Murray, File/ AP Photo.

Bản sao chiếc cúp vẫn rất có ý nghĩa với nhà vô địch

Dù không sở hữu chiếc cúp gốc, những đội tuyển nhận được bản sao vẫn lưu giữ nó như một kỷ vật lịch sử, vì nó là biểu tượng cho chức vô địch World Cup, cho những nỗ lực của các cầu thủ, ban huấn luyện và rất nhiều người khác trong cả quá trình phấn đấu lâu dài.