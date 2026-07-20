Vì sao Enzo Fernandez của ĐT Argentina bị thẻ đỏ ở trận Chung kết World Cup 2026?

HHTO - Enzo Fernandez (ĐT Argentina) bị truất quyền thi đấu trong trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha. Điều gì khiến tiền vệ này phải nhận thẻ đỏ?

Tóm tắt nhanh: · Enzo Fernandez không bị thẻ đỏ trực tiếp mà bị truất quyền thi đấu do nhận 2 thẻ vàng trong trận Chung kết World Cup 2026. · Thẻ vàng thứ nhất là do hành vi phi thể thao, thẻ vàng thứ hai là do phạm lỗi với Cubarsi của ĐT Tây Ban Nha. · Bất lợi về quân số góp phần khiến ĐT Argentina thất bại 0-1 trước ĐT Tây Ban Nha.

Vì sao Enzo Fernandez bị thẻ đỏ ở trận Chung kết World Cup 2026?

ĐT Argentina đã phải chơi 2 hiệp phụ chỉ với 10 người sau khi tiền vệ Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu ở những phút bù giờ của hiệp hai trong trận Chung kết World Cup 2026.

Fernandez không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp mà là 2 thẻ vàng.

Theo Yahoo!, cầu thủ 25 tuổi này nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 82. Sau khi ngã do va chạm rất nhẹ với Rodri bên phía ĐT Tây Ban Nha, Fernandez đã phản ứng gay gắt và vẫy tay giận dữ, có vẻ là về phía trọng tài.

Trọng tài Vincic đã dừng trận đấu và rút thẻ vàng cho Fernandez vì hành vi phi thể thao, theo trang thể thao quốc tế Bolavip.

Ở phút thứ ba của thời gian bù giờ, Fernandez lại va chạm mạnh với Pau Cubarsi, khiến cầu thủ Tây Ban Nha bị hất văng. Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ hai với Fernandez, cầu thủ này sau đó lại tỏ thái độ bất bình.

Curbasi (ĐT Tây Ban Nha) văng lên cao sau khi bị Fernandez (ĐT Argentina) phạm lỗi trong trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Frank Franklin II/ AP Photo.

ĐT Argentina gặp bất lợi lớn

Với một cầu thủ bị truất quyền thi đấu, ĐT Argentina buộc phải đá hiệp phụ với chỉ 10 người.

“Đó là một pha xử lý ngu ngốc, thực sự là vậy” - cựu cầu thủ Alan Shearer, trong vai trò bình luận viên cho BBC, nói về pha phạm lỗi của Fernandez, theo Yahoo!.

Trọng tài rút thẻ đỏ với Enzo Fernandez trong trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha. Ảnh: Frank Franklin II/ AP Photo.

Nhiều khán giả nhận xét, với phong cách chơi rất "rát" cộng với tính khí ít kiềm chế, Fernandez nhận 2 thẻ vàng là đúng, trọng tài đã xử lý rất nghiêm và chuẩn đối với cầu thủ này.

Vào hiệp phụ, Ferran Torres ghi bàn quyết định, giúp ĐT Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 và lên ngôi vô địch World Cup 2026.