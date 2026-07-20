Vô địch World Cup 2026, ĐT Tây Ban Nha được thưởng bao nhiêu tiền từ FIFA?

HHTO - ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và sẽ được nhận khoản tiền thưởng kỷ lục từ FIFA. Các đội tuyển Argentina, Anh và Pháp được thưởng bao nhiêu tiền sau khi giải đấu khép lại?

Tóm tắt nhanh: · ĐT Tây Ban Nha được thưởng 51 triệu đôla Mỹ (hơn 1.341 tỷ đồng) sau khi vô địch World Cup 2026. · ĐT Argentina nhận 34 triệu đôla Mỹ với vị trí Á quân. · Tiền thưởng được chuyển cho liên đoàn bóng đá của từng quốc gia, còn cách phân chia cho các cầu thủ sẽ do mỗi liên đoàn quyết định.

Đội vô địch nhận mức thưởng cao nhất lịch sử World Cup

Vượt qua ĐT Argentina với tỉ số 1-0 để lên ngôi vô địch World Cup 2026, ĐT Tây Ban Nha sẽ nhận được khoản tiền thưởng 51 triệu đôla Mỹ (hơn 1.341 tỷ đồng) từ FIFA, theo Euronews.

Đây là mức cao hơn hẳn so với kỳ World Cup 2022, khi nhà vô địch - ĐT Argentina - nhận được mức thưởng là 42 triệu đôla ( khoảng 1.104 tỷ đồng).

Theo AP, World Cup 2026 có tổng quỹ thưởng cao kỷ lục, là 871 triệu USD.

Lamine Yamal (ĐT Tây Ban Nha) nâng cúp vàng sau trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Ashley Landis/ AP Photo.

Các đội Á quân, hạng Ba và Tư được bao nhiêu tiền?

Đội Á quân Argentina nhận 34 triệu đôla. Còn đội hạng Ba là Anh nhận 30 triệu đôla, và đội hạng Tư là Pháp nhận 28 triệu đôla, theo AP.

Ngoài ra, cả 48 đội tham gia đều nhận được số tiền nhất định. Tất cả các đội đều nhận được ít nhất 12,5 triệu đôla Mỹ cho việc tham dự World Cup, bao gồm 10 triệu đôla cho việc vượt qua vòng loại và thi đấu ở vòng bảng; và 2,5 triệu đôla cho việc tập huấn và các chi phí trước giải đấu.

Lamine Yamal (ĐT Tây Ban Nha) và Lionel Messi (ĐT Argentina) sau trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Seth Wenig/ AP Photo.

Tiền thưởng không được chuyển thẳng cho các cầu thủ

Những khoản tiền thưởng trên được FIFA chuyển cho các liên đoàn bóng đá của các quốc gia chứ không phải chuyển trực tiếp cho các cầu thủ.

Việc phân chia tiền thưởng cho ban huấn luyện, các cầu thủ thế nào là do từng liên đoàn quyết định theo quy định riêng. Còn chi phí cho vé máy bay, khách sạn, di chuyển nội địa thì FIFA cũng chi trả cho các đội và các đoàn đại biểu đi cùng, theo Euronews và AP.