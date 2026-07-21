Vì sao trận đấu Timor Leste vs Việt Nam diễn ra ở Thái Lan, đội nào mới là chủ nhà?

HHTO - Trận ra quân của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên đất Thái Lan thay vì Timor Leste, khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi: Vì sao một trận đấu này lại được tổ chức ở quốc gia khác và đội nào mới là chủ nhà?

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Timor Leste ở lượt trận mở màn vòng bảng trên sân Chonburi (Thái Lan) vào 20h30 ngày 24/7 (giờ Việt Nam). Dù địa điểm thi đấu nằm ngoài lãnh thổ Timor Leste, đội bóng này vẫn là chủ nhà theo quy định của ban tổ chức.

Nguyên nhân là bởi, Timor Leste hiện vẫn chưa có sân vận động đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tổ chức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng như các yêu cầu về cơ sở vật chất, an ninh và vận hành đối với một giải đấu cấp khu vực. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL) buộc phải đăng ký sân Chonburi của Thái Lan làm sân nhà cho các trận đấu tại ASEAN Cup 2026.

Sân vận động Chonburi - Thái Lan. (Ảnh: Soccer Wiki)

Đây không phải lần đầu tiên Timor Leste phải "mượn sân" để tổ chức các trận đấu quốc tế. Trong nhiều năm qua, đội tuyển này thường xuyên chọn các sân vận động tại Thái Lan hoặc Malaysia làm sân nhà ở các giải đấu do AFF và FIFA tổ chức, trong thời gian chờ hoàn thiện cơ sở hạ tầng bóng đá trong nước.

Việc thi đấu tại Thái Lan không đồng nghĩa với việc Thái Lan trở thành đội chủ nhà hay ĐT Việt Nam được hưởng lợi thế sân nhà. Theo điều lệ giải, Timor Leste vẫn được tính là đội chủ nhà, có quyền đăng ký sân tổ chức, lựa chọn màu áo ưu tiên, sử dụng phòng thay đồ của đội chủ nhà và thực hiện các quyền lợi khác theo quy định.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam vẫn được xác định là đội khách, dù phải di chuyển đến một địa điểm trung lập thay vì thi đấu trên lãnh thổ Timor Leste.

Việc một đội tuyển không thể tổ chức các trận sân nhà trên lãnh thổ của mình không phải trường hợp hiếm trong bóng đá quốc tế. Khi sân vận động trong nước chưa đạt chuẩn hoặc không đáp ứng các yêu cầu của ban tổ chức, các liên đoàn bóng đá thường phải lựa chọn một quốc gia khác để đăng cai các trận đấu nhưng vẫn giữ nguyên tư cách chủ nhà theo lịch thi đấu.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Với người hâm mộ Việt Nam, việc trận đấu diễn ra tại Thái Lan cũng giúp hành trình di chuyển thuận lợi hơn nếu muốn trực tiếp đến sân cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik trong ngày ra quân tại ASEAN Cup 2026.